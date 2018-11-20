Анита Луценко о полуфинале Танцев со звездами: Теперь точно все!

Фото: Анита Луценко (коллаж РБК-Украина)

Анита Луценко эффектно вернулась в полуфинал шоу Танцы со звездами

На днях фитнес-гуру Анита Луценко обрадовала поклонников возвращением на проект Танцы со звездами 2018. В полуфинале, который состоялся 18 ноября, она станцевала пасадобль вместе с Павлом Вишняковым и Юлией Сахневич. На своей странице в Instagram тренер прокомментировала возвращение на паркет проекта.

"Я всегда ценила и ценю поддержку близких, знакомых, незнакомых людей! Это то, что нужно всегда и всем и не бывает лишним. И я благодарна Паше, что он не поленился и не постеснялся поддержать меня. Без таких моментов, я точно не достигла бы того, что имею на сегодня. Поэтому я поддерживаю сегодня его! Очень буду рада вашей поддержке нашего трио!" – заключила Луценко.

Скриншот поста (instagram.com/anitasporty)

Динамичный пасодобль звездной тройки члены жури оценили максимально – в 30 балов. Но несмотря на высокую оценку танца и положительные комментарии зрителей в соцсетях, проект за шаг до финала неожиданно покинули именно Павел Вишняков и Юлия Сахневич.

"Вот теперь точно все! Считаю, что каждая приличная и неприличная девушка должна в жизни точно походить позаниматься на танцы, это круто и это отличная альтернатива залу, тренировкам. P.S. Как я отношусь к результатам 13 эфира? Спокойно! Для каждого из участников это интересный этап жизни, который несомненно повлияет на дальнейшую жизнь, но как? Никто не знает! Я же за то, что все случается, как должно!" - комментирует Анита результат полуфинала.

Видео (instagram.com/anitasporty)

Мнения подписчиков Луценко разделились. Некоторые писали, что болею за Иракли Макацария или Игоря Ласточкина, при этом многие выразили негодование тем, что в финал прошла Леся Никитюк.

"Павел и Юлия не должны были уходить, другая должна была уйти... Нет слов", - пишет фолловер.

"По справедливости в финале должны быть Вы, Аниточка, Иракли и Ласточкин. Вишнякову почетное 4 место. А вот Леся должна была вылететь из шоу еще на 2-3 эфире, это было бы честно. Но как показывает практика, танцы со звездами превратились в цирк 1 клоунессы(" - считает другой.

"Очень жаль что недоголосовали за Павла Вишнякова, я лично голосую за Иракли!!!! Но интуиция подсказывает, что может быть и Лэся победителем, наш украинский народ очень харизматичен ...посмотрим...." - задумывается третий.

Скриншот комментариев (instagram.com/anitasporty)

Напомним, в сети отреагировали на уход Вишнякова и Сахневич из Танцев со звездами. Многие посчитали такое решение несправедливым, отметив, что Павел Вишняков и Юлия Сахневич должны были дойти до финала.

Отметим, что танец Никитюк и Поляковой в полуфинале жестко раскритиковали в сети. Под видео с танго в исполнении звездной троицы многие возмущаются, что проект покинул Павел Вишняков, а не Никитюк. При этом Олю Полякову пользователи сети в большинстве своем хвалят и считают, что она затмила ведущую в этом танце.

Кстати, Леся Никитюк высказалась о победе в полуфинале Танцев со звездами 2018. Леся не скрывает – на новые паркетные подвиги ее вдохновляет украинский народ, любовь и поддержка которого каждый раз спасает телеведущую от вылета. В последнем выпуске ведущая исполнила два танца, и оба посвятила своим зрителям.

Танці з зірками 2018 - официальная презентация (видео: STYLER.rbc.ua)