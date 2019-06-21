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Ани Лорак показала аппетитный "орешек" в бандажном платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.06.2019 - 13:11
Ани Лорак показала аппетитный "орешек" в бандажном платье
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Поклонники засыпали Лорак восторженными комментариями

Ани Лорак продолжает приятно впечатлять поклонников, которые отметили, что с новым этапом в жизни исполнительница значительно похорошела. Напомним, что долгое время в СМИ активно обсуждали сложный развод Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу. С турецким бизнесменом Каролина официально расписалась в 2009 году. В 2011 году у них родилась дочь София. Их называли одной из самых крепких пар как украинского, так и российского шоу-бизнеса.  Пока в 2018 году пара не ошарашила поклонников заявлением – они расходятся. Причиной тому послужил громкий скандал, когда Мурата "засекли" в одном из клубов в компании неизвестной красотки. Позже близкие семья стали рассказывать, что турецкий бизнесмен часто изменял своей звездной супруге.

И все же по официальной версии, Ани и Мурат развелись из-за "отсутствия общих взглядов на семейную жизнь, доверия, чувства любви и уважения друг к другу".

Как бы там ни было, недавно в СМИ появилась информация о новом романе Ани Лорак. Скандальная украинская исполнительница встречается с музыкантом и саунд-продюсером компании "Black Star Inc". Егором Глебом. Более того, выяснилось, что Егор Глеб – бывший супруг певицы TAYANNA, от которго у нее сын.

И вот, Лорак будоражит поклонников новыми фото. При этом фанаты соглашаются  - их любимица значительно похорошела! На одном из последних снимков Каролина позирует перед зеркалом в экстремально облегающем бандажном платье цвета хаки, демонстрируя плавные изгибы своего тела.

Ани Лорак показала аппетитный &quot;орешек&quot; в бандажном платье

Соблазнительная Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

"Загляни в свое сердце - там ответы на все вопросы", - загадочно подписала фото Лорак.

Поклонники поспешили оставить восторженные отзывы:

  • Каждое фото, как отдельный вид искусства! Восхищаюсь вами!
  • Вы ж мой эталон, Ани!! Какая стать, какая грация!
  • Вот это настоящая ДИВА. Фигура обалденная!
  • Прекрасна... Законно быть такой шикарной?
  • Каролина Мирославовна, вы каждый день нас сводите с ума своей неземной красотой
  • Персик!
  • Время невозможно остановить, но ради любви оно иногда замирает!

Ани Лорак показала аппетитный &quot;орешек&quot; в бандажном платье

Скриншот поста: instagram.com/anilorak

До этого Анита уже публиковала парочку фото, которые вызвали не меньший восторг.

Ани Лорак показала аппетитный &quot;орешек&quot; в бандажном платье

Ани Лорак показала аппетитный &quot;орешек&quot; в бандажном платье

Стильная Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

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