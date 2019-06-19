Всплыла шокирующая правда о новом любовнике Ани Лорак: из категории гулящих

TAYANNA рассказала всю правду о возлюбленном Анни Лорак (фото: коллаж РБК-Украина)

TAYANNA рассказала о своем браке с Егором Глебом

Татьяна Решетняк, более известная, как певица TAYANNA, рассказала правду о семейной жизни с музыкантом и саунд-продюсером компании Black Star Inc. Егором Глебом, который сейчас является любовником популярной украинской певицы Ани Лорак. О своей жизни с Егором она рассказала в интервью Славе Демину.

По словам Решетняк, Глеб ей постоянно изменял. Кроме того, он часто приходил домой в нетрезвом состоянии и на нем были следы женской помады. Певица также отметила, что этот сложный брак ее закалил и помог поменять отношение к другим мужчинам.

Певица призналась, что в прошлых браках она зависела от мужчин, и это было большой ошибкой. С Егором Глебом TAYANNA прожила в браке три года и родила ему сына Даниэля, которому на данный момент исполнилось 6 лет.

TAYANNA рассказала всю правду о возлюбленном Анни Лорак (видео: YouTube/Люкс ФМ)

Она также призналась, что Глеб был мужем из категории гулящих мужчин. В данное время он наплывами появляется в жизни их ребенка. Он может прийти к нему, поиграть, а потом снова пропасть на полгода.

Ведущий Слава Демин назвал Глеба "бл*дуном", но Татьяна сказала, что не хотела использовать подобные слова, но именно так можно точнее всего описать ее бывшего мужа. При этом певица заявила, что не держит зла на Глеба.

TAYANNA также прокомментировала роман ее бывшего мужа с Ани Лорак. Она заявила, что их отношения ее не смущают. Кроме того, на странице Ани Лорак в Instagram Татьяна пожелала паре любви и счастья.

Ани Лорак с Егором Глебом (фото: instagram.com/anilorak)

"Сейчас нечего обвинять человека, у него такая жизнь, он так воспринимает эту ситуацию. Видимо, у него нет инстинкта отца или ощущения отцовства, поэтому он так живет", - заявила Решетняк.

Напомним, что недавно Татьяна призналась, что Глеб поднимал на нее руку и неоднократно изменял с другими женщинами.

Ранее сообщалось о том, что Ани Лорак очень изменилась после начала отношений с рэпером Егором Глебом.