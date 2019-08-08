Angry birds в кино 2: звездные гости премьеры анимационной комедии в Киеве (фото)

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Angry birds в кино 2" стартует с 8 августа
Вчера, 7 августа в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась гала-премьера анимационной комедии – "Angry birds в кино 2".
Первыми ленту увидели: Евгений Кошевой, Тарас Тополя, Alyosha, Соня Плакидюк, Ричард Горн, Степан Казанин, Анатолий Анатолич, Полина Неня, Елена Бурба, Евгений Капорин, On I Ona, Ирина Костюк, Иван Пилипец и многие другие.
Angry birds в кино 2: о фильме и украинский трейлер
Вот уже сколько лет длится противостояние птиц и голодных зелёных свиней. Это назвали священной войной. Ничто в их отношениях не предвещало улучшения – но на горизонте нашли третий остров. Предводительница жителей той земли Зета устала жить в постоянном холоде и теперь мечтает, чтобы на двух других островах тоже почувствовали замерзание. Она начинает атаку на дальних соседей, которые привыкли к теплому климату. Чтобы противостоять этой новой опасности, заклятые враги птицы и свиньи должны объединить усилия и вместе побороть Зету. Никто не хочет забывать старые обиды, но для собственного будущего можно немного и поработать в команде.
Angry birds в кино 2: гости премьеры
Евгений Кошевой с женой Ксенией и детьми
Актер студии "Квартал 95" Степан Казанин
Fashion-фотограф Соня Плакидюк с супругом - Ричард Горн
Украинская дизайнер Елена Бурба
Актер Евгений Капорин
Телеведущая Полина Неня
Телеведущий Анатолий Анатолич с дочками
Тарас Тополя и Alyosha с детьми
Актер студии "Квартал 95" Степан Казанин с семьей
Телеведущий Анатолий Анатолич с дочками
Певец Алексей Мартыненко, гшруппа "On I Ona"
Экс-генеральный продюсер канала ТЕТ, продюсер FILM.UA Ирина Костюк
Angry birds 2: гости столичной премьеры (фото: Оскар)
Angry birds 2: гости столичной премьеры (фото: Оскар)
Напомним, до этого в Киеве прошла премьера южнокорейского триллера "Паразиты". Показ также собрал немало звездных гостей, среди которых: Юрий Бардаш, Сергей Лещенко, Анастасия Топольская, Артём Пивоваров, Денис Глинин (Океан Ельзи), Римма Зюбина, Антонина Ноябрева, Монро и многие другие.