Angry birds в кино 2: звездные гости премьеры анимационной комедии в Киеве (фото)

Соня Плакидюк и Евгений Кошевой (фото: Оскар)

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Angry birds в кино 2" стартует с 8 августа

Вчера, 7 августа в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась гала-премьера анимационной комедии – "Angry birds в кино 2".



Первыми ленту увидели: Евгений Кошевой, Тарас Тополя, Alyosha, Соня Плакидюк, Ричард Горн, Степан Казанин, Анатолий Анатолич, Полина Неня, Елена Бурба, Евгений Капорин, On I Ona, Ирина Костюк, Иван Пилипец и многие другие.

Angry birds в кино 2: о фильме и украинский трейлер



Вот уже сколько лет длится противостояние птиц и голодных зелёных свиней. Это назвали священной войной. Ничто в их отношениях не предвещало улучшения – но на горизонте нашли третий остров. Предводительница жителей той земли Зета устала жить в постоянном холоде и теперь мечтает, чтобы на двух других островах тоже почувствовали замерзание. Она начинает атаку на дальних соседей, которые привыкли к теплому климату. Чтобы противостоять этой новой опасности, заклятые враги птицы и свиньи должны объединить усилия и вместе побороть Зету. Никто не хочет забывать старые обиды, но для собственного будущего можно немного и поработать в команде.

Angry birds в кино 2: гости премьеры

Евгений Кошевой с женой Ксенией и детьми

Актер студии "Квартал 95" Степан Казанин

Fashion-фотограф Соня Плакидюк с супругом - Ричард Горн

Украинская дизайнер Елена Бурба

Актер Евгений Капорин

Телеведущая Полина Неня

Телеведущий Анатолий Анатолич с дочками

Тарас Тополя и Alyosha с детьми

Актер студии "Квартал 95" Степан Казанин с семьей

Телеведущий Анатолий Анатолич с дочками

Певец Алексей Мартыненко, гшруппа "On I Ona"

Экс-генеральный продюсер канала ТЕТ, продюсер FILM.UA Ирина Костюк

Angry birds 2: гости столичной премьеры (фото: Оскар)

Angry birds 2: гости столичной премьеры (фото: Оскар)

Напомним, до этого в Киеве прошла премьера южнокорейского триллера "Паразиты". Показ также собрал немало звездных гостей, среди которых: Юрий Бардаш, Сергей Лещенко, Анастасия Топольская, Артём Пивоваров, Денис Глинин (Океан Ельзи), Римма Зюбина, Антонина Ноябрева, Монро и многие другие.