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Angry birds в кино 2: звездные гости премьеры анимационной комедии в Киеве (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.08.2019 - 16:28
Angry birds в кино 2: звездные гости премьеры анимационной комедии в Киеве (фото)
Соня Плакидюк и Евгений Кошевой (фото: Оскар)

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Angry birds в кино 2" стартует с 8 августа

Вчера, 7 августа в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась гала-премьера анимационной комедии – "Angry birds в кино 2". 

Первыми ленту увидели: Евгений Кошевой, Тарас Тополя, Alyosha, Соня Плакидюк, Ричард Горн, Степан Казанин, Анатолий Анатолич, Полина Неня, Елена Бурба, Евгений Капорин, On I Ona, Ирина Костюк, Иван Пилипец и многие другие. 

Angry birds в кино 2: о фильме и украинский трейлер 
 

Вот уже сколько лет длится противостояние птиц и голодных зелёных свиней. Это назвали священной войной. Ничто в их отношениях не предвещало улучшения – но на горизонте нашли третий остров. Предводительница жителей той земли Зета устала жить в постоянном холоде и теперь мечтает, чтобы на двух других островах тоже почувствовали замерзание. Она начинает атаку на дальних соседей, которые привыкли к теплому климату. Чтобы противостоять этой новой опасности, заклятые враги птицы и свиньи должны объединить усилия и вместе побороть Зету. Никто не хочет забывать старые обиды, но для собственного будущего можно немного и поработать в команде.

Angry birds в кино 2: гости премьеры 

Angry birds в кино 2: звездные гости премьеры анимационной комедии в Киеве (фото)

Angry birds в кино 2: звездные гости премьеры анимационной комедии в Киеве (фото)

Евгений Кошевой с женой Ксенией и детьми

Angry birds в кино 2: звездные гости премьеры анимационной комедии в Киеве (фото)

Актер студии "Квартал 95" Степан Казанин

Angry birds в кино 2: звездные гости премьеры анимационной комедии в Киеве (фото)

Angry birds в кино 2: звездные гости премьеры анимационной комедии в Киеве (фото)

Fashion-фотограф Соня Плакидюк с супругом -  Ричард Горн

Angry birds в кино 2: звездные гости премьеры анимационной комедии в Киеве (фото)

Украинская дизайнер Елена Бурба 

Angry birds в кино 2: звездные гости премьеры анимационной комедии в Киеве (фото)

Актер Евгений Капорин

Angry birds в кино 2: звездные гости премьеры анимационной комедии в Киеве (фото)

Телеведущая Полина Неня

Angry birds в кино 2: звездные гости премьеры анимационной комедии в Киеве (фото)

Телеведущий Анатолий Анатолич с дочками 

Angry birds в кино 2: звездные гости премьеры анимационной комедии в Киеве (фото)

Тарас Тополя и Alyosha с детьми 

Angry birds в кино 2: звездные гости премьеры анимационной комедии в Киеве (фото)

Актер студии "Квартал 95" Степан Казанин с семьей

Angry birds в кино 2: звездные гости премьеры анимационной комедии в Киеве (фото)

Телеведущий Анатолий Анатолич с дочками 

Angry birds в кино 2: звездные гости премьеры анимационной комедии в Киеве (фото)

Певец Алексей Мартыненко, гшруппа "On I Ona"

Angry birds в кино 2: звездные гости премьеры анимационной комедии в Киеве (фото)

Экс-генеральный продюсер канала ТЕТ, продюсер FILM.UA Ирина Костюк

 

Angry birds 2: гости столичной премьеры (фото: Оскар) 

 

Angry birds 2: гости столичной премьеры (фото: Оскар) 

Напомним, до этого в Киеве прошла премьера южнокорейского триллера "Паразиты". Показ также собрал немало звездных гостей, среди которых: Юрий Бардаш, Сергей Лещенко, Анастасия Топольская, Артём Пивоваров, Денис Глинин (Океан Ельзи), Римма Зюбина, Антонина Ноябрева, Монро и многие другие.

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