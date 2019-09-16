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Андре Тан поделился уникальной историей создания свадебного платья для Екатерины Кухар

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.09.2019 - 17:16
Андре Тан поделился уникальной историей создания свадебного платья для Екатерины Кухар
Александр Стоянов и Екаетрина Кухар (фото: пресс-служба дизайнера)

Андре Тан создал уникальное свадебное платье для примы-балерины Екатерины Кухар

Прима-балерина и премьер Нациоанльной оперы Украины Екатерина Кухар и Александр Стоянов официально стали мужем и женой в прошедшые выходные, 15 сентября. Пара расписались в одном из киевских ЗАГСов. При этом дата свадьбы символична и приурочена к дате венчания, которая состоялась 5 лет назад. Екатерина неоднократно подчеркивала, что венчания для нее более важно. А роспись - это, скорее, "ответ на просьбы и вопросы" близких людей.

Как выяснилось, оригинальный наряд невесте был создан украинскими дизайнерами Андре Таном и Ириной Котапской. Так, полупрозрачное платье невесты и жениха идеально были подобраны по цветовой гамме и сочетались между собой по стилю. Для росписи Александр отдал предпочтение индивидуальному пошиву свадебного костюма тройки, а Екатерина выбрала платье пудрового цвета от Iryna Kotapska by Andre Tan.

Андре Тан поделился уникальной историей создания свадебного платья для Екатерины Кухар

Андре Тан поделился уникальной историей создания свадебного платья для Екатерины Кухар

Свадебные образы Стоянова и Кухар (фото: пресс-служба)

Создать идеальное платье для такого торжества – дело не из простых, особенно если речь идет о таких утонченных фигурах, которыми обладают балерины и такой изысканной женщины, как Катерина Кухар. Это вызов даже для опытных дизайнеров. Ведь Екатерина обладает не только потрясающей грацией на сцене, но и является иконой стиля для многих и обладает отменным вкусом.

Восхитительный наряд был создан Андре специально для Екатерины, на него ушло чуть больше 20 метров тюли, в нем много тонкой ручной работы, так, например ее кейм был ушит 10 метрами перьев и украшен камнями Swarovsky, а безукоризненный крой подчеркивал точеную фигуру примы. В этом утонченном наряде Катерина выглядела, словно созданная из воздуха и тумана.

Андре Тан поделился уникальной историей создания свадебного платья для Екатерины Кухар

"Катя очень хрупкая и нежная девушка, примеряя кучу разных платьев, я понял, что хочу создать для нее что-то очень легкое и полупрозрачное, идеально подчеркивающее ее изящество и хрупкость. Так же я решил следовать тренду и заменить фату кейпом ушитым перьями плюмаж. И конечно я просто должен был акцентировать внимание на изящной талии обхватом около 52 сантиметров. Мы решили создать баску, которую элегантно дополняют камнями Swarovsky", - говорит Андре Тан.

Напомним, ранее Екатерина Кухар показала главную сладость - свадебный торт. Екатерина показаоа фото и видео, на котором вместе с Александром разрезает торт. Белоснежный торт сделан в три яруса и украшен цветами.

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Новости Украины Екатерина КухарАндре Тан
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