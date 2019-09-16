Андре Тан поделился уникальной историей создания свадебного платья для Екатерины Кухар

Александр Стоянов и Екаетрина Кухар (фото: пресс-служба дизайнера)

Андре Тан создал уникальное свадебное платье для примы-балерины Екатерины Кухар

Прима-балерина и премьер Нациоанльной оперы Украины Екатерина Кухар и Александр Стоянов официально стали мужем и женой в прошедшые выходные, 15 сентября. Пара расписались в одном из киевских ЗАГСов. При этом дата свадьбы символична и приурочена к дате венчания, которая состоялась 5 лет назад. Екатерина неоднократно подчеркивала, что венчания для нее более важно. А роспись - это, скорее, "ответ на просьбы и вопросы" близких людей.

Как выяснилось, оригинальный наряд невесте был создан украинскими дизайнерами Андре Таном и Ириной Котапской. Так, полупрозрачное платье невесты и жениха идеально были подобраны по цветовой гамме и сочетались между собой по стилю. Для росписи Александр отдал предпочтение индивидуальному пошиву свадебного костюма тройки, а Екатерина выбрала платье пудрового цвета от Iryna Kotapska by Andre Tan.

Свадебные образы Стоянова и Кухар (фото: пресс-служба)

Создать идеальное платье для такого торжества – дело не из простых, особенно если речь идет о таких утонченных фигурах, которыми обладают балерины и такой изысканной женщины, как Катерина Кухар. Это вызов даже для опытных дизайнеров. Ведь Екатерина обладает не только потрясающей грацией на сцене, но и является иконой стиля для многих и обладает отменным вкусом.

Восхитительный наряд был создан Андре специально для Екатерины, на него ушло чуть больше 20 метров тюли, в нем много тонкой ручной работы, так, например ее кейм был ушит 10 метрами перьев и украшен камнями Swarovsky, а безукоризненный крой подчеркивал точеную фигуру примы. В этом утонченном наряде Катерина выглядела, словно созданная из воздуха и тумана.

"Катя очень хрупкая и нежная девушка, примеряя кучу разных платьев, я понял, что хочу создать для нее что-то очень легкое и полупрозрачное, идеально подчеркивающее ее изящество и хрупкость. Так же я решил следовать тренду и заменить фату кейпом ушитым перьями плюмаж. И конечно я просто должен был акцентировать внимание на изящной талии обхватом около 52 сантиметров. Мы решили создать баску, которую элегантно дополняют камнями Swarovsky", - говорит Андре Тан.

Напомним, ранее Екатерина Кухар показала главную сладость - свадебный торт. Екатерина показаоа фото и видео, на котором вместе с Александром разрезает торт. Белоснежный торт сделан в три яруса и украшен цветами.