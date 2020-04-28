ALYOSHA и Тарас Тополя станут многодетными родителями — певица подтвердила третью беременность

В течение нескольких месяцев в кулуарах шоу-бизнеса ходили слухи: певица ALYOSHA беременна третьим ребенком. Но ни сама артистка, ни ее супруг, фронтмен группы “Антитела”, Тарас Тополя, не комментировали домыслы.



Пришло время и пара раскрыла свой семейный секрет: “Ждем третьего”, — сообщили артисты со страниц популярного глянца.



В интервью для Viva! ALYOSHA отметила: “У меня было желание родить третьего ребенка, а когда это должно произойти — не мое и не Тараса решение, а Творца. Мы не специально. Я просто чувствовала, что это произойдет и была готова к этому. Мы оба очень рады, что нас выбрала еще одна душа, которую мы окружим любовью…”.

Тарас, в свою очередь, добавил, что сыновья (артисты воспитывают двух сыновей — Романа и Марка) на новость о пополнении в семье отреагировали эмоционально и радостно. И с уверенностью заявил: ”Роман очень чувственный молодой человек. Уверен, он будет давать ребенку много ласки и любви. А Марк, в свою очередь, будет оберегать от обидчиков в будущем, ведь у него такой характер, что может постоять и за себя, и за весь подъезд”.

Беременная ALYOSHA

Напомним, ранее ALYOSHA поделилась эксклюзивным семейным фото.