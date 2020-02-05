Alyosha рассказала о политических амбициях Тараса Тополи: Стал бы министром образования

По словам певицы, Тарас Тополя справился бы со своими обязанностями
В откровенном интервью журналистам программы «Ранку з Україною» на канале «Украина» популярная украинская певица Alyosha рассказала, из-за чего долгое время не может спеть в дуэте со своим мужем, и призналась, готова ли к пополнению в семье.
Певица, жена, мама двух сыновей – Alyosha успевает все! Недавно звезда презентовала сразу несколько композиций с музыкантом Владом Дарвиным, однако признается – длительное время мечтает о коллаборации с мужем Тарасом Тополей.
В 2020 году у Alyosha много планов: очередной клип с Владом Дарвиным, тур, сольный альбом, также много работы и у супруга певицы музыканта Тараса Тополи – он не только лидер группы «Антитела», но и молодежный посол ЮНИСЕФ и волонтер. Единственное, что просит жена – не идти в политику.
Кроме того, певица отметила, что время от времени в их семье поднимается вопрос пополнения, ведь они с мужем воспитывают 2-х сыновей. И хотя звезда не имеет серьезных намерений, говорит – готова к такому шагу в любое время:
Напомним, ранее путешественник-телеведущий Дмитрий Комаров рассказал, как в Китае решал проблему длительной разлуки с женой.