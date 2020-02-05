Alyosha рассказала о политических амбициях Тараса Тополи: Стал бы министром образования

В откровенном интервью журналистам программы «Ранку з Україною» на канале «Украина» популярная украинская певица Alyosha рассказала, из-за чего долгое время не может спеть в дуэте со своим мужем, и призналась, готова ли к пополнению в семье.

Певица, жена, мама двух сыновей – Alyosha успевает все! Недавно звезда презентовала сразу несколько композиций с музыкантом Владом Дарвиным, однако признается – длительное время мечтает о коллаборации с мужем Тарасом Тополей.

«У нас с Тарасом была идея в дуэте записать альбом народных песен, но нет времени и сейчас у меня тяжелый период – тяжелый в плане того, что очень-очень много работы», – рассказала певица Alyosha в программе «Ранок з Україною».

В 2020 году у Alyosha много планов: очередной клип с Владом Дарвиным, тур, сольный альбом, также много работы и у супруга певицы музыканта Тараса Тополи – он не только лидер группы «Антитела», но и молодежный посол ЮНИСЕФ и волонтер. Единственное, что просит жена – не идти в политику.

«Говорит, что с удовольствием стал бы министром образования. И действительно, я понимаю, что он много мог бы сделать, и я, наверное, эгоистична, но мне все же хочется, чтобы было больше внимания к семье. Хочется насладиться какими моментами вместе, рядом, когда дети маленькие, когда они интересны, когда они растут, а ты наблюдаешь, как они меняются, – поделилась артистка. – Мы бы так хотели вместе поехать на море. Погреться, а где это – все равно, главное, чтобы было тепло, песочек, солнышко, не было телефона Тараса и все было спокойно, и все поняли: «Их достать невозможно».

Кроме того, певица отметила, что время от времени в их семье поднимается вопрос пополнения, ведь они с мужем воспитывают 2-х сыновей. И хотя звезда не имеет серьезных намерений, говорит – готова к такому шагу в любое время:

«Как решит судьба – я только за, всегда готова! Просто у наших родителей 5 внуков и все мальчики, и все ждут, когда будет девочка: «Кто уже родит нам девочку?».

Напомним, ранее путешественник-телеведущий Дмитрий Комаров рассказал, как в Китае решал проблему длительной разлуки с женой.