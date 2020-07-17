Аlyona Аlyona показала изнанку Бали и напоминила миру о главном

Аlyona Аlyona в своих работах не боится поднимать острые социальные темы и говорить вслух о проблемах глобального масштаба. Ее новая работа "Тихо діти сплять" - социальный манифест.

Пронизывающий трек - это первая работа с будущего альбома украинской хип-хоп звезды, который она писала в начале 2020 года на острове Бали. Лоакция была выбрана не случайно - живописный райский уголок входит в топ-10 самых экологически загрязненных мест планеты.

"Тихо діти сплять" - это искренняя история о сегодняшней ситуации в мире: войны, экологические катастрофы и катаклизмы, голод и бедность, пандемия ... Аlyona Аlyona напомнила, что все мы пришлои на эту Землю, чтобы делать мир лучше, но совершенно забыли о своей важной миссии.

Alyona Alyona представила клип на новую песню (фото: пресс-служба)

"Мы забыли, что для настоящего счастья нам не надо так много, что ни одно внешнее благо не заменит внутреннюю пустоту, забыли о том, что все земные ресурсы не бесконечны. Важно то, что каждый мужчина и каждая женщина могут оставить для следующих поколений, который показать пример, могут сделать ‘это именно сейчас, пока дети спят " - рассказала о новой работе певица.

Она призывала людей без промедления и отлагательств действовать, менять отношение к природе, окружающей среде и не игнорировать то, что происходит, "пока этот мир еще не исчез".

Режиссер клипа "Тихо діти сплять" Антон Штука смог красочно и впечатляюще показать, каким является современный мир, сделать акцент на "изнанке" неприглядной реальности. Он смог воплотить оригинальную идею в видео. " В клипе дети и взрослые меняются ролями. Дети как воплощение чистоты, открытости и осознанности, а взрослые как образ слепоты, усталости и зашоренности ".

Видео:YouTube/Аlyona Аlyona

Ранее Alyona Alyona показала, сколько она весит, и решила сесть на диету.