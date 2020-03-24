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Алла Костромичева поразила своим новым талантом и нарисовала автопортрет

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.03.2020 - 14:37
Алла Костромичева поразила своим новым талантом и нарисовала автопортрет
Алла Костромичева (фото: Новый канал)

Топ-модель и ведущая Нового канала проводит время дома с пользой

Ведущая проекта «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева — обладательница огромной коллекции своих портретов. Фаны чуть ли не каждый день присылают модели свой fan art, а дома она хранит несколько огромных картин маслом от поклонников и даже одного американского художника.

Несколько раз ведущая Нового канала вообще становилась татуировкой. Теперь к коллекции Аллы можно добавить особенный экземпляр — она нарисовала автопортрет.

Рисование — давнее увлечение Костромичевой, в этом деле она далеко не аматор. Модель не самоучка, она окончила курсы живописи, которые ей подарил муж Джейсон. А благодаря карантину, из-за которого украинцы вынуждены сидеть дома, у Аллы есть много свободного времени.

Алла Костромичева поразила своим новым талантом и нарисовала автопортрет

Алла Костромичева поразила своим новым талантом и нарисовала автопортрет

— Между съемками разных сезонов «Супермодели по-украински» и «Топ-модели по-украински» я не только работала на съемках и показах в Нью-Йорке, но и занималась живописью в art-школе, — говорит Костромичева.

Не зря же говорят, что талантливый человек – талантлив во всем: только посмотрите, насколько удачным у Аллы получился автопортрет!

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