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Алла Костромічова вразила своїм новим талантом і намалювала автопортрет

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.03.2020 - 14:37
Алла Костромічова вразила своїм новим талантом і намалювала автопортрет
Алла Костромічова (фото: Новий канал)

Топ-модель і ведуча Нового каналу проводить час вдома з користю

Ведуча проекту «Топ-модель по-українськи» Алла Костромічова – володарка величезної колекції власних портретів. Фани мало не щодня надсилають моделі свій fan art, а вдома вона зберігає кілька величезних картин олією від шанувальників і навіть одного американського художника.

Кілька разів ведуча Нового каналу взагалі ставала татуюванням. Тепер до колекції Алли можна додати особливий екземпляр – вона намалювала автопортрет.

Малювання – давнє захоплення Костромічової, у цій справі вона аж ніяк не аматор. Модель не самоучка, вона закінчила курси живопису, які їй подарував чоловік Джейсон. А завдяки карантину, через який українці змушені сидіти вдома, Алла має багато вільного часу.

Алла Костромічова вразила своїм новим талантом і намалювала автопортрет

Алла Костромічова вразила своїм новим талантом і намалювала автопортрет

– Між зйомками різних сезонів «Супермоделі по-українськи» і «Топ-моделі по-українськи» я не лише працювала на зйомках і показах у Нью-Йорку, а й займалася живописом в art-школі, – каже Костромічова.

Не дарма ж кажуть, що талановита людина – талановита в усьому: лише подивіться, наскільки вдалим вийшов в Алли автопортрет!

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