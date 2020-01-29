Алина Паш, Санта Димопулос, Яна Клочкова и другие звездные гости на премьере "Маленькие женщины"

Звездные гости премьеры "Маленькие женщины" в Киеве (фото: Оскар)

На экранах сети кинотеатров «Оскар» фильм «Маленькие женщины» стартует 30 января 2020

28 января в кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Gulliver) состоялась гала-премьера романтического фильма «Маленькие женщины».

Первыми ленту увидели: Алина Паш, Санта Димопулос, Анна Андрес, Виталина Ющенко, Тоня Ноябрева, Анатолий Анатолич, Филипп Власов, Елена Бурба, Жан Грицфельдт, Яна Клочкова, Олимпия Вайтмусташ, Виктория Батуи, Ирина Заря, Анастасия Заря, Анна Браженко, Алекс Захарчук, Анастасия Даугуле, Наталия Васько, Злата Митчелл и многие другие.

Маленькие женщины: о фильме

Маленькие женщины - трейлер

«Маленькие женщины — это романтическая история о четырех прекрасных сестрах. Они очень разные, но наиболее всего отличается Джо. Девушка терпеть не может стереотипы и хочет достигнуть всего сама. Главная цель — сделать все для того, чтобы ее пьесы ставили на больших театральных сценах.

Звездные гости столичной премьеры

Алина Паш

Санта Димопулос

Жан Грицфельдт

Виктория Батуи

Анастасия Даугуле

Елена Бурба и Олимпия Вайтмусташ

Яна Клочкова (слева)

Злата Митчелл

Анатолий Анатолич и Наталия Васько

Тоня Ноябрева

Ирина Заря

Алекс Захарчук

Филипп Власов

Александра Новикова

Звездные гости премьеры "Маленькие женщины" в Киеве

Фото: Кирилл Авраменко, Юрий Яцкулич, Юрий Строкань