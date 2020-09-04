Алина Гросу высказалась о беременности и отношениях с мужем

Украинская певица Алина Гросу, которая в июне отметила 25-летие, в последние месяцы перестала выкладывать в сети совместные фото со своим мужем Александром, что вызвало множество слухов и домыслов. “Где муж?”, “Почему так много коллеги Полянского рядом?”, “Правда ли, что беременна?” - на эти частые вопросы артистка решила ответить в развернутом интервью.

Исполнительница отметила, что предпочитает теперь не выставлять личную жизнь напоказ.

“Прошлый год о моей личной жизни было столько всего сказано и показано, что теперь я предпочитаю хранить счастье в тишине. Первый год брака прошел замечательно, но непросто. Годовщина запомнится тем, что мы провели ее на карантине, придерживаясь всех мер защиты. Он в одной комнате, я — в другой. Встречались на кухне!” - поделилась Алина.

Алина Гросу призналась, что первый год супружеской жизни был непростым (фото: пресс-служба певицы)

Также певица официально заявила: она не беременна. Но детей очень любит и обязательно станет мамой: “Это всего лишь была первоапрельская шутка. Немного сходили с ума на карантине”.

Гросу неоднократно замечали в компании актера Романа Полянского. Кто он в жизни певицы?

“Рома — мой замечательный друг, партнер. Мы всегда на одной волне! А видимся часто потому, что мы дружим и Рома задействован в моей работе. Он талантливый актер, режиссер и принимал участие в моих клипах”, — рассказала Гросу.

Алина Гросу рассказала о своем дорогом друге (фото: пресс-служба певицы)

Кстати, о клипах: в скором времени выйдет новая видеоработа от GROSU. Она очень надеется, что, увидев это видео, многие перестанут вмешиваться в ее личное пространство. Клип обещает быть скандальным! Команда, с которой Алина впервые снимала мини-фильм, придумала очень смелую идею. И это все было реализовано, несмотря на занятость Гросу как актрисы в 4 проектах сразу.

“Все съемки проходят, в основном, в Киеве. Нелегко сниматься сразу в нескольких проектах одновременно. Так волнительно и радостно от того, что ты проживаешь разные жизни своих персонажей. Слава Богу, есть семья и друзья, которые помогают мне восстанавливаться после сложных съемок!” — говорит звезда.

Алина Гросу занята сразу в нескольких проектах как актриса (фото: пресс-служба певицы)

Ранее Алина Гросу откровенно рассказала о пластике и секретах стройной фигуры.

К слову, на карантине Алина Гросу показала, как выглядит без мейкапа и салонов красоты.