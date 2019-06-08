Алина Гросу вышла замуж: первые фото со свадьбы

Певица расписалась с возлюбленным в первый день лета
В свой 24-й день рождения, 8 июня, певица Алина Гросу ошарашила поклонников заявлением о том, что она вышла замуж. О подготовке к свадьбе она сообщила несколько ранее, а также показала свой веселый девичник в Праге. Как рассказала артистка, важное событие в ее жизни произошло еще в первый день лета - 1 июня, когда они с любимым по имени Александр расписались в одном из московских ЗАГСов. Однако сама свадьба состоится несколько позже в Италии.
На своей странице в Instagram Алина опубликовала несколько романтических фото с росписи. На них певица в свадебном платье позирует с уже законным мужем на террасе с красивым видом на город. На одном из кадров влюбленные слились в страстном поцелуе.
Фото: Алина Гросу с мужем Александром (instagram.com/alina_grosu)
"С днем рождения меня! Свой 24 год я встречаю уже замужней девушкой. Можно сказать, любимый принял меня в свою семью и подарил мне ее к моему дню рождения!)) теперь я точно буду говорить, что мое сердце не свободно!!!))) в нем есть много-много любви..так как родных людей/членов семьи у меня стало в два раза больше. Свадьба еще будет, а вот роспись уже была (1 июня) чтоб точно запомнить и поздравлять друг друга каждый год с этим событием!)) Ну а сегодня мой праздник, пойду подниму бокал за то, чтоб этот год был еще лучше))) за то, чтоб и вы были счастливы, любимы и влюблены!!!))
Пы.сы. Спасибо вам, что вы у меня есть! И что искренне радуетесь моему счастью... я это очень ценю", - написала Гросу.
Фото: Алина Гросу с мужем Александром (instagram.com/alina_grosu)
Поклонники безумно рады за свою любимицу и засыпали ее поздравлениями - как со свадьбой, так и с днем рождения.
Скриншшот комментариев (instagram.com/alina_grosu)
Напомним, ранее Алина Гросу очаровала романтическим фото с женихом.
Также крестная Алины Гросу Ирина Билык ранее проболталась о деталях предстоящего торжества. По ее словам, свадьба состоится в июне в Венеции.
К слову, Алина Гросу уже успела отгулять веселый девичник в Праге, на который пригласила своих подруг. Певица устроила "пижамную вечеринку" и позировала вместе с девушками в шелковом белоснежном халате и фате.