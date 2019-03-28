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Алина Гросу выходит замуж: свадьба состоится в Венеции

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.03.2019 - 11:36
Алина Гросу выходит замуж: свадьба состоится в Венеции
Алина Гросу

О важном событии проговорилась Ирина Билык

Алина Гросу любит удивлять и эпатировать. Недавно в сети появились слухи, что звезда готовится к свадьбе. Эксклюзивно программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" ее крестная Ирина Билык раскрыла главный секрет – Алина действительно выходит замуж.

Свадьбы пока были у Алины Гросу только на экране. Последний раз – во время съемок фильма "Замок на песке", премьеру которого покажет канал "Украина".

Но теперь звезда и сама собралась под венец. Известно, что уже 4 года Алина встречается с парнем по имени Александр. Поклонники гадают, когда же состоится долгожданная свадьба. Да и сама Алина в интервью каналу "Украина" недавно заявила, что обо всем расскажет в июне. Но главный секрет певицы раскрыла ее крестная Ирина Билык уже сейчас.

Алина Гросу

Алина Гросу во время съемок фильма 

"Маленькая Алина Гросу уже выросла, она выходит замуж в июне. Свадьба состоится в Венеции, так что мы готовимся. Думаю, у Алины будет два или даже три платья в этот день, потому что ее родная тётя шьет свадебные платья. У тёти бизнес не только в Украине, но и за рубежом. Я, кстати, тоже буду на свадьбе Алины в очень красивом платье", – призналась Ирина Билык в эфире "Ранку з Україною".

Так что дела серьезные, и Алина наконец нашла женское счастье. Теперь ждем июня – скорее бы увидеть эти свадебные платья.

Напомним, ранее по-весеннему яркая Алина Гросу восхитила эффектным спортивным look'ом

Также заплаканная Алина Гросу растрогала фанов.

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