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Алина Гросу показала романтичное видео со свадебной церемонии в Москве

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.06.2019 - 11:59
Алина Гросу показала романтичное видео со свадебной церемонии в Москве
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Певица расписалась с возлюбленным 1 июня

Неделю назад украинская певица Алина Гросу сыграла пышную свадьбу в Италии - 23 июня она и ее жених Александр обменялись клятвами верности на роскошной вилле возле Вероны. На торжестве побывали много звезд украинского шоу-бизнеса, в том числе и крестная артистки Ирина Билык. Однако, как ранее рассказала Алина, сама роспись прошла немного раньше - 1 июня в одном из ЗАГСов Москвы.

Про ту церемонию Гросу почти не рассказывала и показала всего пару фото, да и те без супруга. Теперь же певица решила наконец показать, как все происходило - на своей странице в Instagram она опубликовала романтическое видео с росписи.

В ролике молодожены нежно целуются у ЗАГСа, выпускают белых голубей, едят каравай, пьют шампанское и разбивают бокалы, а также едут в машине. На некоторых кадрах также видно, как избранник Алины Александр играет на гитаре.

"1.06.2019Роспись", - лаконично подписала видео Гросу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от GROSU (@alina_grosu)

Видео: Алина Гросу расписалась с женихом Александром 1 июня (instagram.com/alina_grosu)

Фолловеры звезды оставили множество умиленных отзывов, отмечая, какая же они красивая пара и желая счастья и деток.

  • Первое что подумала, глядя на эту пару, какие красивые детки у них будут) ))
  • Очень красивые и счастливые! Рада очень рада за вас 
  • Счастья вам. Самая красивая пара
  • Какие вы прекрасные.. Любви вам побольше и понимания 
  • Класні! Живіть щасливо, але головне довго-РАЗОМ!
  • Оооо горько
  • Счастья и любви вам на всю жизнь!
  • Очень красивая и влюблённая пара! Ребята, будьте счастливы!!!
  • Так мило.... А ж мурашки по шкірі
 

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Алина Гросу показала романтичное видео со свадебной церемонии в Москве

Фото: Алина Гросу с мужем в Венеции (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, после свадьбы молодожены остались в Италии для небольшого отдыха. Там Алина Гросу блеснула аппетитными формами в полупрозрачном мокром платье - певица окунулась в озеро Гарда прямо в одежде и сделала эффектные фото.

Также Алина Гросу растрогала романтичным признанием новоиспеченному мужу Александру.

"Я тебя не отдам": Алина Гросу растрогала романтичным признанием мужу Алина Гросу блеснула аппетитными формами в полупрозрачном мокром платье
Новости Украины свадьбаАлина Гросу
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