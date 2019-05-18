Алена Шоптенко прогулялась по набережной в Каннах в элегантном розовом наряде

Алена Шоптенко блеснула элегантным нарядом в Каннах (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Алена Шоптенко проводит время в Каннах

Алена Шоптенко продолжает радовать своих поклонников новыми фотографиями с Каннов, где сейчас проходит 72-й Каннский кинофестиваль. Свои новыее фото известная украинская танцовщица и хореограф опубликовала на своей странице в Instagram.

На одной из фотографий Шоптенко сидит на бережной в розовом наряде и на ней накинут пиджак.

Алена Шоптенко блеснула элегантным нарядом в Каннах (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

На других двух фото Алена также позирует на набережной, но уже стоя и пиджак держит в руках.

Алена Шоптенко блеснула элегантным нарядом в Каннах (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

"Очень хочется запомнить эту поездку именно такой!", - написала Шоптенко.

Пользователи сети также прокомментировали ее фотографии.

Вам очень к лицу такой стиль. Такая стильная, милая, французская мадам;

Алена вы очень талантливы и красивы очень;

Очаровательно;

Вы обаятельная и очень нежная;

Прекрасна Алена;

Очаровательная леди;

Такой нежный образ;

Красавица!

В глазах столько счастья...

Шикарная;

Ты и есть героиня заветной мечты;

Наверно вся набережная застыла, глядя на вас;

Очень красивая;

Восхищаюсь вами. Приятного отдыха.

Напомним, что Алена Шоптенко блистала на Каннском кинофестивале в роскошных образах. Украинская танцовщица сменила два эффектных наряда.

Ранее сообщалось о том, что Алена Шоптенко откровенно рассказала о материнстве.