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Алена Шоптенко прогулялась по набережной в Каннах в элегантном розовом наряде

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.05.2019 - 22:35
Алена Шоптенко прогулялась по набережной в Каннах в элегантном розовом наряде
Алена Шоптенко блеснула элегантным нарядом в Каннах (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Алена Шоптенко проводит время в Каннах

Алена Шоптенко продолжает радовать своих поклонников новыми фотографиями с Каннов, где сейчас проходит 72-й Каннский кинофестиваль. Свои новыее фото известная украинская танцовщица и хореограф опубликовала на своей странице в Instagram.

На одной из фотографий Шоптенко сидит на бережной в розовом наряде и на ней накинут пиджак.

Алена Шоптенко прогулялась по набережной в Каннах в элегантном розовом наряде

Алена Шоптенко блеснула элегантным нарядом в Каннах (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

На других двух фото Алена также позирует на набережной, но уже стоя и пиджак держит в руках.

Алена Шоптенко прогулялась по набережной в Каннах в элегантном розовом нарядеАлена Шоптенко прогулялась по набережной в Каннах в элегантном розовом наряде

Алена Шоптенко блеснула элегантным нарядом в Каннах (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

"Очень хочется запомнить эту поездку именно такой!", - написала Шоптенко.

Пользователи сети также прокомментировали ее фотографии.

  • Вам очень к лицу такой стиль. Такая стильная, милая, французская мадам;
  • Алена вы очень талантливы и красивы очень;
  • Очаровательно;
  • Вы обаятельная и очень нежная;
  • Прекрасна Алена;
  • Очаровательная леди;
  • Такой нежный образ;
  • Красавица!
  • В глазах столько счастья...
  • Шикарная;
  • Ты и есть героиня заветной мечты;
  • Наверно вся набережная застыла, глядя на вас;
  • Очень красивая;
  • Восхищаюсь вами. Приятного отдыха.

Напомним, что Алена Шоптенко блистала на Каннском кинофестивале в роскошных образах. Украинская танцовщица сменила два эффектных наряда.

Ранее сообщалось о том, что Алена Шоптенко откровенно рассказала о материнстве.

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Новости Украины шоубизАлена Шоптенко
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