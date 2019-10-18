ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Александр Пикалов станет участником Рассмеши комика: команда из Днепра попытается выиграть деньги на кукольный театр

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.10.2019 - 12:04
Александр Пикалов станет участником Рассмеши комика: команда из Днепра попытается выиграть деньги на кукольный театр
Рассмеши комика (фото: пресс-служба)

Пикалов остро подшутит по поводу одного из членов жюри - Евгений Кошевой

В эту субботу, 19 октября на канале "1+1", в 18:30 против судей шоу Рассмеши комика сразится команда из Днепра, которая попытается заработать деньги на кукольный театр "Ин". В состав команды вошли: актер Студии "Квартал 95" Александр Пикалов, трио Валерия Товстолес, Алина Кошарная и Екатерина Воронова, Влад Галицкий, дует Владимир Мартынець и Илья Бартуаль, а также актеры "Женского Квартала" Владимир Шумко и Валентин Михиенко.

Автор и актер студии "Квартал 95" Александр Пикалов свое выступление решил построить в популярном формате "прожарки". Он предупредил, что будет читать шутки с листа, чтобы не смотреть в глаза своим коллегам — Юрию Ткачу и Евгению Кошевому.

"Чтобы стать ведущим "Лиги Смеха" Евгению Кошевому пришлось очень долго, плодотворно, кропотливо и усиленно ничего не делать", — шутил Пикалов. А какую сумму удалось выиграть актеру, смотрите в эфире "1+1" 19 октября.

Александр Пикалов станет участником Рассмеши комика: команда из Днепра попытается выиграть деньги на кукольный театр

Александр Пикалов (фото: пресс-служба 1+1)

Напомним, в этом сезоне в программе произошли изменения. Теперь команды юмористов будут зарабатывать своими шутками на добрые дела. Весь выигрыш они отдадут на благотворительность, а конкретнее — на решение тех или иных проблем города или области. Если в течение минуты никто из комиков не засмеется, ребята-участники смогут забрать деньги, которые успели заработать к этой минуте. Таким образом, выигрыш становится несгораемым.

Игорь Ласточкин

Игорь Ласточкин

Рассмеши комика

В эфире "Сніданку з 1+1" Юрий Ткач рассказал, что руководители социальных проектов должны будут отчитываться, как были использованы заработанные средства. Актер Студии "Квартал 95" Степан Казанин лично будет контролировать реализуемость тех или иных социальных проектов. Кстати, перед выбором доброго дела для шоу Казанин посетил героев, чтобы выбрать самые важные проекты в каждом городе.

Смотрите новый выпуск программы Рассмеши комика 19 октября, в 18:30 в эфире телеканала "1+1".

Напомним, Екатерина Кухар и Потап поразили трогательным дуэтом на Танцах со звездами 2019.

Юрий Ткач в образе Алисы из Страны чудес, Гарик Бирча - Трубадур: участники Лиги Смеха перевоплотятся в сказочных персонажей Жена Евгения Кошевого очаровала семейным фото с мужем и дочерьми на море
Новости Украины Евгений Кошевойкомикюмор
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь