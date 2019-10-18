Александр Пикалов станет участником Рассмеши комика: команда из Днепра попытается выиграть деньги на кукольный театр

Рассмеши комика (фото: пресс-служба)

Пикалов остро подшутит по поводу одного из членов жюри - Евгений Кошевой

В эту субботу, 19 октября на канале "1+1", в 18:30 против судей шоу Рассмеши комика сразится команда из Днепра, которая попытается заработать деньги на кукольный театр "Ин". В состав команды вошли: актер Студии "Квартал 95" Александр Пикалов, трио Валерия Товстолес, Алина Кошарная и Екатерина Воронова, Влад Галицкий, дует Владимир Мартынець и Илья Бартуаль, а также актеры "Женского Квартала" Владимир Шумко и Валентин Михиенко.

Автор и актер студии "Квартал 95" Александр Пикалов свое выступление решил построить в популярном формате "прожарки". Он предупредил, что будет читать шутки с листа, чтобы не смотреть в глаза своим коллегам — Юрию Ткачу и Евгению Кошевому.

"Чтобы стать ведущим "Лиги Смеха" Евгению Кошевому пришлось очень долго, плодотворно, кропотливо и усиленно ничего не делать", — шутил Пикалов. А какую сумму удалось выиграть актеру, смотрите в эфире "1+1" 19 октября.

Александр Пикалов (фото: пресс-служба 1+1)

Напомним, в этом сезоне в программе произошли изменения. Теперь команды юмористов будут зарабатывать своими шутками на добрые дела. Весь выигрыш они отдадут на благотворительность, а конкретнее — на решение тех или иных проблем города или области. Если в течение минуты никто из комиков не засмеется, ребята-участники смогут забрать деньги, которые успели заработать к этой минуте. Таким образом, выигрыш становится несгораемым.

Игорь Ласточкин

В эфире "Сніданку з 1+1" Юрий Ткач рассказал, что руководители социальных проектов должны будут отчитываться, как были использованы заработанные средства. Актер Студии "Квартал 95" Степан Казанин лично будет контролировать реализуемость тех или иных социальных проектов. Кстати, перед выбором доброго дела для шоу Казанин посетил героев, чтобы выбрать самые важные проекты в каждом городе.

Смотрите новый выпуск программы Рассмеши комика 19 октября, в 18:30 в эфире телеканала "1+1".

Напомним, Екатерина Кухар и Потап поразили трогательным дуэтом на Танцах со звездами 2019.