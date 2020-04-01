Александр Педан порвал три пары штанов за один съемочный день

Чего только не происходит во время съемок! Чтобы пересчитать все курьезные и нелепые ситуации, произошедшие с ведущими Нового канала, не хватит пальцев обеих рук. И лишь немногие из них становятся достоянием общественности. Например, ведущий реалити «Эксы» Александр Педан накануне Дня смеха вспомнил, как за один день порвал три пары штанов.

— Еще во времена съемок проекта «КабріоЛіто» (проект 2012 года, в котором ведущие Нового канала ищут что-то интересное и необычное в разных уголках Украины, путешествуя на кабриолете, — прим. ред.) произошел смешной случай, когда я за одну съемку порвал три пары штанов, — вспоминает Александр. — Тогда по дороге из Днепропетровска в Запорожье мы заехали в одно село на празднование дня Ивана Купалы. Как и полагается, все танцевали, водили хороводы. Мы с коллегами также решили присоединиться.

Хотя вначале ничто не предвещало беды, сельское гуляние не смогло обойтись без курьезов. В результате этот вечер запомнился не только Педану, но и всей съемочной команде надолго.

— Я начал прыгать через огромный костер. Как вы понимаете, неудачно, — смеется ведущий Нового канала. — В результате не только порвал штаны, но и повредил руку и поджег себе волосы. Кроме того, в этот же день я порвал еще две пары штанов! Это очень повеселило моих коллег, но не костюмеров. Им-то точно было не до смеха.