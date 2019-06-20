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Актриса Анна Кошмал впервые поделилась тайной своей свадьбы (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.06.2019 - 13:35
Актриса Анна Кошмал впервые поделилась тайной своей свадьбы (фото)
Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)

Романтическая церемония бракосочетания состоялась зимой этого года

Звезда сериалов "Хороший парень", "Село на миллион", "Хозяйка" Анна Кошмал неохотно демонстрирует личную жизнь публике. Однако в свое время опубликовала в Instagram несколько фото в свадебном платье, не написав ни слова под снимком. Поскольку красавица уже не раз играла невесту на экране и позировала в белом платье и фате, поклонники решили, что это может быть ее новый проект.

На съемочной площадке нового сериала "Великі Вуйки", где она сыграет столичную девушку Анну, актриса подтвердила, что она действительно вышла замуж. Свадьба состоялась зимой.

"Да, я не скрываю, что вышла замуж. Мы расписались зимой, поскольку оба хотели устроить праздник именно в это время года. Свадьба с любимым человеком может быть только идеальной. Я очень романтичная личность. Поэтому свадьба была именно такой, как я мечтала", — рассказала Анна о своих эмоциях от особого дня во время интервью сайту 1plus1.ua.

Актриса Анна Кошмал впервые поделилась тайной своей свадьбы (фото)

Анна Кошмал с возлюбленным 

Актриса Анна Кошмал впервые поделилась тайной своей свадьбы (фото)

Свадебное платье Анны Кошмал (фото: пресс-служба) 

Также недавно актриса поделилась со своими подписчиками, что сейчас она "пропадает" на съемках телесериала канала 1+1 "Великі Вуйки". Свою героиню Анна описывает как собирательный образ молодой городской девушки, которая имеет свои карьерные амбиции, параллельно пытается построить семью и думает о будущем.

Роль ее сериального бойфренда получил актер Артур Логай. В сериале пара столкнется со многими проблемами, актуальными для украинской молодежи.

Актриса Анна Кошмал впервые поделилась тайной своей свадьбы (фото)

Анна Кошмал и ее сериальный бойфренд Артур Логай (фото: пресс-служба)

"В перерывах между съемками я стараюсь просто поспать, так как для актера лето — это горячий сезон. Мы работаем почти каждый день. Поэтому я даже заранее съездила с близкими в отпуск еще в апреле, чтобы набраться сил перед напряженным летним графиком ", — рассказала Анна Кошмал.

Напомним, что премьера комедии "Великі Вуйки" — спин-оффа популярного сериала "Останній москаль", в котором некоторые любимые герои появятся в новых обстоятельствах — поедут покорять Киев, состоится уже в этом году на канале 1+1.

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