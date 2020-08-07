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Активная Катя Осадчая показала, как борется с лишними килограммами на отдыхе

Пятница 07 августа 2020 13:36
Активная Катя Осадчая показала, как борется с лишними килограммами на отдыхе
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Теледива не сидит на месте и старается держать себя в форме даже на море

Катя Осадчая с мужем Юрием Горбуновым и двумя сыновьями Ильей и Иваном уже больше недели отдыхает на морском курорте в Турции. Семья не сидит на месте и всячески развлекается - кроме пляжа, они устраивают велосипедные прогулки, а телеведущая даже успела освоить падлбординг. Как призналась знаменитость, в отпуске не обходится без набранных лишних килограммов, от которых она старается тут же избавляться.

Катя показала в Instagram, как она поддерживает фигуру в порядке - так, ведущая отправилась "отрабатывать" съеденное в тренажерный зал.

На снимке звезда в белой майке и черных мини-шортах занимается на велотренажере. Волосы ее собраны в хвост, а на лице нет ни грамма макияжа.

Активная Катя Осадчая показала, как борется с лишними килограммами на отдыхе

Катя Осадчая поддерживает фигуру на отдыхе на тренажерах в спортзале (фото: instagram.com/kosadcha)

"Вмій їсти - вмій відпрацьовувати :) не набрати кілограми на відпочинку майже неможливо, відпрацьовувати всі вечері треба в залі. в готелі тільки но відкрився новенький Exclusive Sports Club, тренажери, як нові автівки, ще не пройшли перші кілометри пробігу, а для тих, хто хоче відпочивати з користю, восени готують спеціальні спортивні та детокс тижні, коли можна буде відпочити і не втратити форму", - поделилась Осадчая.

Кроме того, на пляже она тоже не лежит без дела - теледива любит плавать и резвиться в воде, что также позволяет сжечь лишние калории. Катя поделилась позитивным фото, на котором она в черном купальнике и темных очках веселится в воде, поднимая брызги вокруг себя.

"Это пятница!" - подписала кадр довольная ведущая.

Активная Катя Осадчая показала, как борется с лишними килограммами на отдыхе

Катя Осадчая в бикини резвится в воде в Турции (фото: instagram.com/kosadcha)

В комментариях фолловеры восхищаются фигурой и целеустремленностью Кати.

  • Красуня!!!
  • Вау, яка краса!!!
  • Вода очень красивого цвета, с небом сочетание изумительное
  • Ви,Катя молодець,я себе з непосильною працею заставляю займатись тренуванням!
  • Красотка ,выглядишь как девченка
  • Красотка какая
  • Як кажуть "Потееш - худееш"
  • @kosadcha самая красивая
  • Яке фото класне! Ці краплинки

Активная Катя Осадчая показала, как борется с лишними килограммами на отдыхе

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая очаровала сеть редким фото со старшим сыном от первого брака Ильей.

Кстати, Катя Осадчая поделилась милым фото с младшим сыном Ваней и рассказала о его детском увлечении на отдыхе.

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Новости Украины Катя Осадчаяотдыхфигура
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