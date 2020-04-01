Актеры студии «Мамахохотала» показали, чем занимаются на карантине

Актеры студии «Мамахохотала» на своей странице в Instagram разместили видео и еще раз напомнили о необходимости оставаться дома и соблюдать все рекомендации Министерства здравоохранения Украины. По словам актеров, дома есть много занятий, которые обычно откладывались на потом, самое время вспомнить про них.

«Пересмотрите любимые фильмы, найдите для себя новые любимые фильмы, снимите тревел-шоу в своей квартире и наконец-то разберите фотографии на телефоне» - предлагает Евгений Янович. Также Алексей Рева советует разобрать балкон и проверить точно ли вы не забыли убрать елку после Нового года.

Актеры шоу «Мамахохотала» на НЛО TV рассказали, что они сейчас работают в дистанционном варианте, и пока придумывают себе занятия в домашних условиях.

Евгений Янович

Евгений Янович карантин описывает так: «По факту, карантин в мои школьные годы был легальным способом ничего не делать под предлогом фейковых дистанционных домашних заданий. Спишь, смотришь телевизор и раз в пару дней ведешь с отцом переговоры, кто сегодня пылесосит квартиру». Сейчас Евгений продолжает работать дома, иногда выходит в прямые эфиры и настоятельно рекомендует сохранять спокойствие, читать, заниматься саморазвитием и развлекаться дома. Проверенный лайфхак от Яновича: «Если накрывает карантинная депрессия – ложитесь спать».

Анна Гресь

Актриса и блогер Анна Гресь призывает не поддаваться панике: «Этот карантин – отличное время для того, чтоб наконец-то выучить иностранный язык, пересмотреть фильмы, которые все так рекомендовали, но не было времени их глянуть, наконец-то нарисовать картину, или пошить купальник, для которого даже куплена машинка, но так и не распакована, потому что всегда были более приоритетные дела (у каждого есть такая своя «машинка»)». Актриса делится своей фотографией с маленьким сыном Тимофеем и рекомендует остановиться, подумать и провести время со своей семьей.

Олег Маслюк

Олег Маслюк не скрывает своих хобби. Актер всегда заявляет, что рыбалка – это одно из главных увлечений его жизни. И карантин совершенно не повод отказываться от любимого дела, главное применить креатив и фантазию.

Иван Мелашенко

Иван Мелашенко проводит карантин дома со своей семьей. Актер вместе с детьми совершенствует свои художественные навыки. Так как студия «Мамахохотала» занимается еще и производством мультиков, возможно в дальнейшем мы увидим Ивана не только на сцене и за написанием сценариев, но также и в роли художника новых проектов.

Ирина Хоменко

Ирина Хоменко считает, что карантин – это время, когда нужно наладить отношения с близкими людьми, уделить время учебе и самореализации, всему тому, что всегда откладывается на потом. Ирина же занимается самопознанием, для нее сейчас в прерогативе получение новых знаний и навыков.

Алексей Рева

Алексей Рева со своим сыном во время карантина чередуют просмотры фильмов, домашний футбол и игру на приставке. По словам Алексея, приставка – это то приобретение, которое в этот карантин пригодилось ему больше всего.

Дмитрий Андриенко

Дмитрий Андриенко – актер и сценарист студии «Мамахохотала» заменяет путешествия фотообоями с изображением моря. Воспоминания с прошлых поездок не дают впадать в уныние и помогают писать новые номера. И пока временно нельзя прогуляться по побережью, о нем можно просто помечтать.

Юрий Громовой

Юрий Громовой заявляет, что ему на карантине не скучно. У него накопилось много домашних дел, например, нужно выяснить, кто в семье на машинках катается быстрее. Карантин закончится, а радость от нахождения дома со своей семьей останется надолго.

Алиса Тункевич

Алиса Тункевич балует себя вкусными блюдами, а в перерывах успевает учиться новым навыкам. Актер – профессия непредсказуемая, никогда не знаешь, что тебе может понадобиться в следующую минуту. Вот и Алиса решила, что сейчас самое время научиться жонглировать на высшем уровне.

Владимир Кравчук

Владимир Кравчук также рекомендует не терять времени зря, а учиться, учиться и еще раз учиться. Самое время достать когда-то отложенную книгу и провести с ней не один приятный вечер.

Игорь Рева

Игорь Рева говорит, что он просто стоит и ждет окончание карантина. Помимо этого, он также, как и брат, успевает смотреть фильмы, играть с сыном и не давать приставке пылиться. Но в основном Игорь ждет окончания изоляции, ему уже не терпится приступить к реализации новых проектов.