Актер из "Дизель шоу" Егор Крутоголов станцевал на костылях

Коллаж РБК-Украина

Артист сообщил, что скоро будет заново учится ходить

Один из артистов "Дизель шоу" Егор Крутоголов, который получил травму во время страшной аварии под Киевом, показал поклонникам, как проходит его этап восстановления. Соответствующее видео Крутоголов опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

На кадрах забавного видео видно, как артист под зажигательную музыку пытается танцевать на костылях. Егор Крутоголов на видео совершает энергичные па и даже улыбается. В конце танца он на несколько секунд поднимает костыли и видно, что артист уже может стоять без них.

"Учусь заново танцевать. Потом, думаю, попробовать ходить", – так подписал свое видео Егор Крутоголов.

В комментариях фанаты написали артисту много слов поддержки, пожелали ему скорейшего выздоровления и похвалили за оптимизм.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что пострадавший в ДТП актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов записал видеообращение к своим поклонникам.

В ролике Егор поблагодарил всех поклонников за поддержку.

"Друзья, еще раз хочу поблагодарить всех за поддержку. Именно благодаря вашим стараниям мы выздоравливаем. Все будет клево. Еще раз спасибо", — сказал Крутоголов.

А также писали о том, что еще один актер "Дизель Шоу" обратился к поклонникам.

Актер студии "Дизель шоу" Евгений Сморигин впервые после аварии обратился к поклонникам.

Видео: РБК-Украина