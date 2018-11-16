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Актор з "Дизель шоу" Єгор Крутоголов станцював на милицях

Lite » Зірки 16.11.2018 - 09:39
Актор з "Дизель шоу" Єгор Крутоголов станцював на милицях
Колаж РБК-Україна

Артист повідомив, що скоро буде заново вчиться ходити

Один з артистів "Дизель шоу" Єгор Крутоголов, який отримав травму під час страшної аварії під Києвом, показав шанувальникам, як проходить його етап відновлення. Відповідне відео Крутоголов опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

На кадрах забавного відео видно, як артист під запальну музику намагається танцювати на милицях. Єгор Крутоголов на відео робить енергійні па і навіть посміхається. В кінці танцю він на кілька секунд піднімає милиці і видно, що артист вже може стояти без них.

"Вчуся заново танцювати. Потім, думаю, спробувати ходити", – так підписав своє відео Єгор Крутоголов.

В коментарях фанати написали артистові багато слів підтримки, побажали йому якнайшвидшого одужання і похвалили за оптимізм.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що потерпілий у ДТП актор "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов записав відеозвернення до своїх шанувальників.

У ролику Єгор подякував всім шанувальникам за підтримку.

"Друзі, ще раз хочу подякувати всім за підтримку. Саме завдяки вашим старанням ми видужуємо. Все буде кльово. Ще раз спасибі", — сказав Крутоголов.

А також писали про те, що ще один актор "Дизель Шоу" звернувся до шанувальників.

Актор студії "Дизель шоу" Євген Сморигін вперше після аварії звернувся до шанувальників.

Відео: РБК-Україна

Новини України Егор КрутоголовДизель шоу
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