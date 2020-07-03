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Афродита! Внучка Ротару в купальнике восхитила точеной фигурой на ярких фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.07.2020 - 10:38
Афродита! Внучка Ротару в купальнике восхитила точеной фигурой на ярких фото
Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Соня Евдокименко показала эффектный фотосет на фоне живописного лесного пейзажа

Внучка Софии Ротару и ее тезка, 19-летняя Соня Евдокименко, живет и учится в США, но сейчас находиться в Украине, в родном Киеве. На родине девушка не скучает - она занята на съемках и работает в качестве модели, а также наслаждается отдыхом на природе, ведь жаркие летние деньки как никогда располагают к этому. Девушка может похвастаться отличными внешними данными и точеной фигурой, которую она продемонстрировала, позируя в белоснежном купальнике монокини.

Соня расположилась на зеленой лужайке в лесу, спрятавшись от палящего солнца в кружевной тени деревьев. Рядом с ней – лохматый домашний питомец. Девушка красиво позирует, расположившись на боку и показав во всей красе стройные длинные ножки и изящество форм. Она сделала сразу несколько кадров, напоминающих больше картинки из журналов или живописные фотооткрытки.

Подписчики девушки не устояли перед ее красотой и оставили немало комплиментов для юной прелестницы.

Афродита! Внучка Ротару в купальнике восхитила точеной фигурой на ярких фото

Афродита! Внучка Ротару в купальнике восхитила точеной фигурой на ярких фото

Афродита! Внучка Ротару в купальнике восхитила точеной фигурой на ярких фото

Соня Евдокименко устроила красчный фотосет на фоне лесных пейзажей (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

В микротопе и боди: внучка Ротару вызвала фурор ярким фотосетом на природе

  • Афродита! София! Вы божественно красивы, прелестны и обворожительны!
  • Неземная
  • Ты светишься и вдохновляешь
  • Какие красивые!
  • Чистая красота
  • Очень необычная фотосессия
  • Вау, какое красивое фото! На что обычно фотографируете?
  • Ты прелесть милая
  • Венера Милосская!
  • Краса неймовірна

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Соня Евдокименко похвасталась осиной талией и стальным прессом на фото в самом сердце Киева – на Андреевском спуске. Девушка показала свою фотопрогулку по центру украинской столицы.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины РотаруСофия Евдокименко
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