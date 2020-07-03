Афродита! Внучка Ротару в купальнике восхитила точеной фигурой на ярких фото

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Соня Евдокименко показала эффектный фотосет на фоне живописного лесного пейзажа

Внучка Софии Ротару и ее тезка, 19-летняя Соня Евдокименко, живет и учится в США, но сейчас находиться в Украине, в родном Киеве. На родине девушка не скучает - она занята на съемках и работает в качестве модели, а также наслаждается отдыхом на природе, ведь жаркие летние деньки как никогда располагают к этому. Девушка может похвастаться отличными внешними данными и точеной фигурой, которую она продемонстрировала, позируя в белоснежном купальнике монокини.

Соня расположилась на зеленой лужайке в лесу, спрятавшись от палящего солнца в кружевной тени деревьев. Рядом с ней – лохматый домашний питомец. Девушка красиво позирует, расположившись на боку и показав во всей красе стройные длинные ножки и изящество форм. Она сделала сразу несколько кадров, напоминающих больше картинки из журналов или живописные фотооткрытки.

Подписчики девушки не устояли перед ее красотой и оставили немало комплиментов для юной прелестницы.

Соня Евдокименко устроила красчный фотосет на фоне лесных пейзажей (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

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Афродита! София! Вы божественно красивы, прелестны и обворожительны!

Неземная

Ты светишься и вдохновляешь

Какие красивые!

Чистая красота

Очень необычная фотосессия

Вау, какое красивое фото! На что обычно фотографируете?

Ты прелесть милая

Венера Милосская!

Краса неймовірна

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Соня Евдокименко похвасталась осиной талией и стальным прессом на фото в самом сердце Киева – на Андреевском спуске. Девушка показала свою фотопрогулку по центру украинской столицы.

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Автор: Lite