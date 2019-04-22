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Афродита: Тина Кароль ошеломила сеть чувственными образами на Голосе країни 9

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.04.2019 - 18:39
Афродита: Тина Кароль ошеломила сеть чувственными образами на Голосе країни 9
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица покорила яркими номерами и обольстительными образами

Украинская поп-дива Тина Кароль давно является для поклонников синоним безупречного вкуса и стиля, а ее появления на красных дорожках и светских мероприятиях в лаконичных и чувственных образах моментально становятся модной сенсацией. Гармония аксессуаров и нарядов, подобранных с безукоризненной точностю, делают певицу просто неотразимой. Даже экстремальные декольте и прозрачные платья выглядят на ней изысканно и элегантно. Не исключением стало и появление звезды на финале шоу Голос країни 9. За эфир певица сменила несколько образов, покоривших зрителей. Фотоотчетом с последнего выпуска девятого сезона популярного вокального шоу Тина поделилась в Instagram.

Она появилась перед аудиторией в атласном ассиметричном платье на тонких бретелях с баской. Наряд позволил певице во всей красе продемонстрировать роскошное декольте и стройные ножки.

В этом образе она исполнила на сцене дуэтную песню со своим подопечным, Андреем Хайятом "Ніч яка місяна".

Афродита: Тина Кароль ошеломила сеть чувственными образами на Голосе країни 9

Афродита: Тина Кароль ошеломила сеть чувственными образами на Голосе країни 9

Тина Кароль на Голосі країни 9 (фото: instagram.com/tina_karol)

Для номера на композицию "Безодня" с группой "Бумбокс", успевшую стать хитом, Тина сменила наряд и предстала перед зрителями в луке из клипа на эту композицию. Красное платье со шнуровкой в области декольте и рюшами, пикантый разрез до бедра, элегантные босоножки с тонкими ремешками и кисточкой на щиколотке стали идеальным дополнением к откровенному и чувственному номеру, лишь усилившими эффект от действа на сцене.

 

Тина Карольна Голосі країни 9 (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники певицы пришли в полный восторг от ее нарядов и номеров, о чем сообщили в комментариях.

Видео: YouTube/Голос країни

"Невероятная дива", "Ваууу. Очень красиво", "Очаровательная женщина", "Королева", "Шикарная, как всегда!", "Очень красивый образ, платье и ободок с камушками просто огонь!", "Лісова мавка", "Очень красивые номера", - не удержались от комплиментов подписчики.

Ранее Тина Кароль продемонстрировала роскошное декольте в боди ультрамодного оттенка манговый мохито и юбке от украинских брендов.

Кстати, в гости к маме приехал сын Тины Кароль, Вениамин. Певица не упустила возможности приобщить мальчика к искусству и отправилась с ним смотреть балет "Жизель".

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