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"Афро-королева": Даша Астафьева похвасталась точеной фигурой и новой прической


Поклонники отметили, что подобный имидж артистке очень идет

Яркая и неординарная Даша Астафьева регулярно удивляет своих поклонников - певица публикует пикантные фото, полностью обнажается на камеру и по-всякому будоражит и эпатирует. На этот раз звезда решила поэкспериментировать с имиджем и поделилась снимками с новой прической.

Даша предстала в кадре с пышными афро-кудрями, которые, скорее всего, являются париком. Впервые она появилась в таком образе в новом клипе Playmate - вероятно, он пришелся артистке по душе и она решила побаловать фанов эффектными фото.

На одном из них артистка позирует в облегающем белом платье, которое подчеркнуло волнующие изгибы ее точеной фигуры, лаковых сапогах со шнуровкой и на каблуке и пышной прической.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

На другом снимке Астафьева запечатлена в клубе или ресторане в полосатой кофте и с ярким макияжем. В руках она держит телефон и многие подписчики обратили внимание на оригинальную заставку в виде таблицы Сивцева, по которой проверяют остроту зрения. 

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Поклонники оценили новый имидж Даши и засыпали ее комплиментами, заверяя, что ей очень идет прическа с кудряшками.

  • "Ай как круто. Спасибо"
  • "Даша, ты самая красивая"
  • "Боже мой, ну как хороша"
  • "Даша это кайф!!! Все лучше и лучше. Ты нас радуешь!!! Вы секси!!!"
  • "Даша-окулист"
  • "Офигенная красотка"
  • "Афро-королева"
  • "Ооочень оригинальный окулист!))))"
  • "Даша! Огненная"
  • "Очень стильно и со вкусом"
  • "Дискоооо прическа, смотришся"
  • "Моя ты кучеряшечка)"
  • "Не узнать!"

Ранее Даша Астафьева показала откровенную фотосессию для легендарного журнала Playboy.

Кстати, Даша Астафьева восхитила формами в провокационном клипе Playmate.

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