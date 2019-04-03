"Афро-королева": Даша Астафьева похвасталась точеной фигурой и новой прической

Поклонники отметили, что подобный имидж артистке очень идет
Яркая и неординарная Даша Астафьева регулярно удивляет своих поклонников - певица публикует пикантные фото, полностью обнажается на камеру и по-всякому будоражит и эпатирует. На этот раз звезда решила поэкспериментировать с имиджем и поделилась снимками с новой прической.
Даша предстала в кадре с пышными афро-кудрями, которые, скорее всего, являются париком. Впервые она появилась в таком образе в новом клипе Playmate - вероятно, он пришелся артистке по душе и она решила побаловать фанов эффектными фото.
На одном из них артистка позирует в облегающем белом платье, которое подчеркнуло волнующие изгибы ее точеной фигуры, лаковых сапогах со шнуровкой и на каблуке и пышной прической.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
На другом снимке Астафьева запечатлена в клубе или ресторане в полосатой кофте и с ярким макияжем. В руках она держит телефон и многие подписчики обратили внимание на оригинальную заставку в виде таблицы Сивцева, по которой проверяют остроту зрения.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
Поклонники оценили новый имидж Даши и засыпали ее комплиментами, заверяя, что ей очень идет прическа с кудряшками.
Ранее Даша Астафьева показала откровенную фотосессию для легендарного журнала Playboy.
Кстати, Даша Астафьева восхитила формами в провокационном клипе Playmate.