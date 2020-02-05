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Абсолютное счастье: Светлана Лобода умилила нежным кадром с малышкой Тильдой

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Певица наслаждается каникулами вместе с любимыми дочерьми

Светлана Лобода устроила себе расслабленный пляжный отдых в компании любимых дочерей - Евы и Тильды. Где именно они находятся, певица некоторое время держала в тайне, однако при этом с удовольствием делится в сети красочными кадрами, хвастаясь роскошной фигурой в купальнике и показывая окружающие их райские красоты. Звезда наслаждается семейными моментами с малышками и хочет поделиться своим счастьем с поклонниками.

Так, Светлана опубликовала в Instagram невероятно нежный и теплый снимок с младшенькой Тильдой, которой этой весной исполнится два года. Артистка в серой пляжной накидке и солнцезащитных очках сидит на шезлонге и придерживает за руку и попу малышку, которая стоит спиной к камере.

Отметим, что Лобода пока что предпочитает не показывать лицо младшей дочери и снимает ее лишь со спины или сбоку. Старшая Ева же с удовольствием фотографируется вместе с мамой.

Заодно знаменитость раскрыла, где они отдыхают - она выбрала Мексику, которую очень любят Потап и Настя Каменских.

"как же я люблю, когда мои детки рядом...абсолютное счастье", - прокомментировала Светлана.

Фото: Светлана Лобода с дочерью Тильдой (instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники артистки пришли в восторг от трогательного кадра семейной идиллии и засыпали ее умиленными комментариями.

  • любовь!!)) сладкая булочка
  • Ножки кнопочки - булочки
  • Я тоже рада, что они хоть с мамой побудут. время вместе проведёте
  • Пирожочек сладенький
  • Какие сладкие ножки
  • Боже, как мило!
  • Меня сейчас разорвет от умиления...
  • Сладенький пирожок
  • Крошечка, пусть будет здоровенькой и счастливой девчонкой
  • Это огромное счастье
  • Оооу, я расстаяла. как нежно
  • Топотушечка
  • Самое любимое фото!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, ранее Светлана Лобода растрогала пронзительной нежностью с любимыми дочурками.

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