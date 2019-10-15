"Абсолютное счастье": Санта Димопулос растрогала снимком с новорожденной дочерью

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Малышке исполнился один месяц

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос недавно стала мамой во второй раз - артистка родила дочку в одной из клиник Монако. Там же мама с ребенком продолжают пока что оставаться и набираться сил. Певица весьма откровенно поделилась в сети подробностями того, как прошли роды, а также показывает милые кадры с малышкой.

Так, Санта опубликовала на своей странице в Instagram трепетный снимок, на котором она держит доченьку на руках и счастливо улыбается. Ребенок снят спиной к камере, так что личика его не видно.

Артистка отметила, что малышке исполнился всего месяц, но она уже не представляет, как раньше была без нее.

Фото: Санта Димопулос с дочкой (instagram.com/santadimopulos)

"Сегодня большой праздник – День Пресвятой Богородицы! А ещё месяц нашей принцессе. Всего месяц, а она уже столько привнесла в наши жизни – безусловную любовь, смысл, абсолютное счастье и чувство единения с ней, друг с другом, со Вселенной и я уже совершенно не представляю свою жизнь без нее", - поделилась молодая мама.

Подписчики поздравляют Санту и оставили ей много умиленных комментариев.

Уже месяц ?! Только вот недавно "наша девочка не спешит появляться", как быстро. с первым месяцем вас!

Булочка с месяцем жизни тебя

красивые мои девочки )

Ох уж эти сладкие , розовые пяточки

Зайка, вы такие невероятные

Какие волосики длинные, красивая ты

безмежна любов

Нет ничего на Земле, ценнее и счастливее материнства Это счастье каждый день, каждый час

Это фото -полное отображение материнской любви. Счастья Вам

Красавицы!

Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)

Напомним, что Санта Димопулос раскрыла подробности о первых днях своего материнства.

Ранее Санта Димопулос откровенно призналась, сколько заплатила за роды в Монако. Артистка также рассказала о том, как проходили роды.