"А Настя приедет?" Потап показал яркие кадры отдыха с сыном в Греции

Артист вместе с друзьями и сыном отлично проводит время в Греции
Украинский продюсер и артист Потап устроил себе отпуск несколько раз этим летом - сначала он насладился отдыхом в Италии с любимой супругой Настей Каменских, а после перерыва на работу снова отправился релаксировать к морю - на этот раз с сыном от первого брака с Ириной Горовой, 10-летним Андреем. Компанию им составили друзья музыканта со своими детьми.
Красочными кадрами совместного отдыха Потап поделился на своей странице в Instagram. Судя по ним, Андрей и остальные мальчишки в компании - хорошие друзья и просто замечательно проводят время, гуляя по живописным местам и развлекаясь на пляже.
Фото: Потап увез сына на отдых в Грецию (instagram.com/realpotap)
Кроме фото довольного Андрея, который, к слову, ранее уже успел отдохнуть в Турции с мамой и старшей сводной сестрой, артист также выложил милое видео, на котором он плещется в море вместе с тремя мальчиками и весело подбрасывает их, кидая в воду.
"3 на одного!" - шутливо прокомментировал ролик Потап.
Видео: Потап увез сына на отдых в Грецию (instagram.com/realpotap)
Подписчики умиляются очаровательным кадрам и отмечают, что Алексей - отличный отец. Некоторые интересуются, где же его жена Настя Каменских и приедет ли она позже, чтобы составить им компанию.
Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)
Напомним, Потап очаровал сеть фото со спортивным сыном Андреем. Звездный отец с сыном поиграли в теннис.
Отметим, что недавно сын Потапа Андрей отдохнул в Турции вместе с мамой Ириной Горовой и сводной сестрой Натальей. Экс-супруга продюсера засыпала сеть красочными фото семейного отдыха с детьми.