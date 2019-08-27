"А Настя приедет?" Потап показал яркие кадры отдыха с сыном в Греции

Украинский продюсер и артист Потап устроил себе отпуск несколько раз этим летом - сначала он насладился отдыхом в Италии с любимой супругой Настей Каменских, а после перерыва на работу снова отправился релаксировать к морю - на этот раз с сыном от первого брака с Ириной Горовой, 10-летним Андреем. Компанию им составили друзья музыканта со своими детьми.

Красочными кадрами совместного отдыха Потап поделился на своей странице в Instagram. Судя по ним, Андрей и остальные мальчишки в компании - хорошие друзья и просто замечательно проводят время, гуляя по живописным местам и развлекаясь на пляже.

Фото: Потап увез сына на отдых в Грецию (instagram.com/realpotap)

Кроме фото довольного Андрея, который, к слову, ранее уже успел отдохнуть в Турции с мамой и старшей сводной сестрой, артист также выложил милое видео, на котором он плещется в море вместе с тремя мальчиками и весело подбрасывает их, кидая в воду.

"3 на одного!" - шутливо прокомментировал ролик Потап.

Видео: Потап увез сына на отдых в Грецию (instagram.com/realpotap)

Подписчики умиляются очаровательным кадрам и отмечают, что Алексей - отличный отец. Некоторые интересуются, где же его жена Настя Каменских и приедет ли она позже, чтобы составить им компанию.

Аййй, как на папочку похож. Красавец

Ну и стандартный вопрос: а где Настя?

Красень

А Настя приедет?

Видно что Леша очень хороший отец

Потап, хорошо вам отдохнуть!!!!

Хороший парень!

Крутой, классное фото

Такой серьёзный

Милашка Какой!

Красивый мальчик

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Напомним, Потап очаровал сеть фото со спортивным сыном Андреем. Звездный отец с сыном поиграли в теннис.

Отметим, что недавно сын Потапа Андрей отдохнул в Турции вместе с мамой Ириной Горовой и сводной сестрой Натальей. Экс-супруга продюсера засыпала сеть красочными фото семейного отдыха с детьми.