"А я иду такая вся": Леся Никитюк сверкнула длинными ножками в мини-платье

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая прошлась по улице в эффектном наряде

Народная любимица Леся Никитюк недавно отпраздновала день рождения - 19 октября ей исполнилось 32 года. Конечно же, ведущая провела этот день интересно и весело - сначала она с друзьями полетала на воздушном шаре, а вечером устроила громкую вечеринку в ресторане. Особой изюминкой вечера стал страстный поцелуй в губы, которым Лесю наградила певица Оля Полякова. Не обошлось также без песен и зажигательных танцев. После чего именинница отправилась куда-то пешком.

На своей странице в Instagram Никитюк поделилась атмосферным вечерним фото, на котором она идет по разделительной полосе посреди дороги в белом мини-платье, в котором отплясывала на своем празднике. Завершают эффектный образ черный плащ и туфли-лодочки в тон.

"Я продолжаю праздновать))) Спасибо моим друзьям за атмосферность и родителям за жизнь и веру", - отметила телезвезда.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики Леси поспешили осыпать ее комплиментами, особенно восторгаясь ее длинными стройными ножками.

Вы такая красивая стали

Красуня. Вітаю

Вiтаю!!! Леся Iванiвна,будь здорова,щаслива та бажаю зустрiти достойного спутника по життю,впевнена Ти будеш класною мамою

Яка ти прикольна, класна, позитивна.

Найкрасивіша у світі

Леся, ви неймовірна! Успіхів вам.

Леся то тест на степінь сп'яніння ?))

Ого! Які довгі ніжки!

С днём рождения дорогая Лэся

Леся пiсля гулянки

Леся, ты просто космос!

Вах...какая модэл)

Довгонога бестія.

А я іду така вся на серці рана

ах эти ножки

Свободная и независимая женщина. Леся красавица!

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк в кожаных ботфортах вызвала фурор кокетливым образом.

Ранее Лесю Никитюк "застукали" за странным занятием в неожиданном месте - на мусорке.