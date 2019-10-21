"А я иду такая вся": Леся Никитюк сверкнула длинными ножками в мини-платье

Телеведущая прошлась по улице в эффектном наряде
Народная любимица Леся Никитюк недавно отпраздновала день рождения - 19 октября ей исполнилось 32 года. Конечно же, ведущая провела этот день интересно и весело - сначала она с друзьями полетала на воздушном шаре, а вечером устроила громкую вечеринку в ресторане. Особой изюминкой вечера стал страстный поцелуй в губы, которым Лесю наградила певица Оля Полякова. Не обошлось также без песен и зажигательных танцев. После чего именинница отправилась куда-то пешком.
На своей странице в Instagram Никитюк поделилась атмосферным вечерним фото, на котором она идет по разделительной полосе посреди дороги в белом мини-платье, в котором отплясывала на своем празднике. Завершают эффектный образ черный плащ и туфли-лодочки в тон.
"Я продолжаю праздновать))) Спасибо моим друзьям за атмосферность и родителям за жизнь и веру", - отметила телезвезда.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Подписчики Леси поспешили осыпать ее комплиментами, особенно восторгаясь ее длинными стройными ножками.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, Леся Никитюк в кожаных ботфортах вызвала фурор кокетливым образом.
Ранее Лесю Никитюк "застукали" за странным занятием в неожиданном месте - на мусорке.