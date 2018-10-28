61-летняя звезда "Рабыни Изауры" откровенно рассказала о своих обнаженных съемках

Луселия Сантос (Кадр из видео)

Луселия Сантос призналась, что часто снималась оголенной

Звезда сериала "Рабыня Изаура" Луселия Сантос, которая впервые посетила Украину благодаря приглашению ведущего шоу "Світ навиворіт" Дмитрия Комарова, рассказала о своих обнаженных фотосессиях и отровенных съемках в кино.

В интервью Кате Осадчей для ее программы "Світське життя" 61-летняя Луселия призналась, что довольно часто в молодости соглашалась на подобные эксперименты и даже украшала обложку Playboy.

Луселия Сантос. Фото: Playboy

"Я уже старовата для этого. Я много снималась обнаженной в кино. Был фильм "Луз дель фуэго", в котором я почти 90% экранного времени голая и покрыта змеями. Именно в этот период я снималась для Playboy и других мужских журналов, потому что моя карьера в кино была тесно связана с этим амплуа - секси-девушка, эротическая звезда. Сегодня это могло бы случиться только в том случае, если это будет связано с супер важной миссией во имя человечества", - заявила звезда.

Луселия Сантос. Фото: Кадр из фильма "Луз дель фуэго"

Также Сантос отметила, что не смотрит сериалы, но обожает кино, как вид искусства и театр.

"Вот например, здесь в Киеве мы проезжали мимо здания хорошего театра и теперь я очень хочу посетить какой-нибудь спектакль. Я хочу открыть для себя украинских актеров, увидеть, как они играют на сцене. Ведь здесь играют по методу Станиславскогоо, именно его я изучала на театральном курсе", - поделилась своими планами женщина.

Отметим, что в этом году исполняется ровно 30 лет, как сериал "Рабыня Изаура" появился на телэкранах, благодаря которому Луселия стала известной в целом мире, исполняется 30 лет, а актриса в 61 год имеет прекрасную форму, как будто и не было этих 30 лет.

Знаменитость также рассказала, как поддерживает себя в форме.

"Я занимаюсь спортом, практикую йогу, к тому же я правильно питаюсь. Со здоровьем мне очень повезло, собственно в этом и секрет", - призналась знаменитость.

Напомним, ранее звезда сериала "Рабыня Изаура" выступила перед украинскими поклонниками.