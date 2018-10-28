61-летняя звезда "Рабыни Изауры" откровенно рассказала о своих обнаженных съемках

Луселия Сантос призналась, что часто снималась оголенной
Звезда сериала "Рабыня Изаура" Луселия Сантос, которая впервые посетила Украину благодаря приглашению ведущего шоу "Світ навиворіт" Дмитрия Комарова, рассказала о своих обнаженных фотосессиях и отровенных съемках в кино.
В интервью Кате Осадчей для ее программы "Світське життя" 61-летняя Луселия призналась, что довольно часто в молодости соглашалась на подобные эксперименты и даже украшала обложку Playboy.
Луселия Сантос. Фото: Playboy
"Я уже старовата для этого. Я много снималась обнаженной в кино. Был фильм "Луз дель фуэго", в котором я почти 90% экранного времени голая и покрыта змеями. Именно в этот период я снималась для Playboy и других мужских журналов, потому что моя карьера в кино была тесно связана с этим амплуа - секси-девушка, эротическая звезда. Сегодня это могло бы случиться только в том случае, если это будет связано с супер важной миссией во имя человечества", - заявила звезда.
Луселия Сантос. Фото: Кадр из фильма "Луз дель фуэго"
Также Сантос отметила, что не смотрит сериалы, но обожает кино, как вид искусства и театр.
"Вот например, здесь в Киеве мы проезжали мимо здания хорошего театра и теперь я очень хочу посетить какой-нибудь спектакль. Я хочу открыть для себя украинских актеров, увидеть, как они играют на сцене. Ведь здесь играют по методу Станиславскогоо, именно его я изучала на театральном курсе", - поделилась своими планами женщина.
Отметим, что в этом году исполняется ровно 30 лет, как сериал "Рабыня Изаура" появился на телэкранах, благодаря которому Луселия стала известной в целом мире, исполняется 30 лет, а актриса в 61 год имеет прекрасную форму, как будто и не было этих 30 лет.
Знаменитость также рассказала, как поддерживает себя в форме.
"Я занимаюсь спортом, практикую йогу, к тому же я правильно питаюсь. Со здоровьем мне очень повезло, собственно в этом и секрет", - призналась знаменитость.
Напомним, ранее звезда сериала "Рабыня Изаура" выступила перед украинскими поклонниками.