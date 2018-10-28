61-річна зірка "Рабині Ізаури" відверто розповіла про свої оголені зйомки

Луселія Сантос (Кадр з відео)

Луселія Сантос зізналася, що часто знімалася оголеною

Зірка серіалу "Рабиня Ізаура" Луселія Сантос, яка вперше відвідала Україну завдяки запрошенню ведучого шоу "Світ навиворіт" Дмитру Комарову, розповіла про своїх оголені фотосесії і відверті зйомки у кіно.

В інтерв'ю Каті Осадчій для її програми "Світське життя" 61-річна Луселія зізналася, що досить часто в молодості погоджувалася на подібні експерименти і навіть прикрашала обкладинку Playboy.

Луселія Сантос. Фото: Playboy

"Я вже застара для цього. Я багато знімалася оголеною в кіно. Був фільм "Луз дель фуего", в якому я майже 90% екранного часу гола і покрита зміями. Саме в цей період я знімалася для Playboy і інших чоловічих журналів, тому що моя кар'єра в кіно була тісно пов'язана з цим амплуа - сексі-дівчина, еротична зірка. Сьогодні це могло б статися лише в тому випадку, якщо це буде пов'язано з супер важливою місією в ім'я людства", - заявила зірка.

Луселія Сантос. Фото: Кадр з фільму "Луз дель фуего"

Також Сантос зазначила, що не дивиться серіали, але обожнює кіно, як вид мистецтва і театр.

"От наприклад, тут, у Києві, ми проїжджали повз будівлі доброго театру і тепер я дуже хочу відвідати якусь виставу. Я хочу відкрити для себе українських акторів, побачити, як вони грають на сцені. Адже тут грають за методом Станиславскогоо, саме його я вивчала на театральному курсі", - поділилася своїми планами жінка.

Зазначимо, що у цьому році виповнюється рівно 30 років, як серіал "Рабиня Ізаура" з'явився на телэкранах, завдяки якому Луселія стала відомою у цілому світі, виповнюється 30 років, а актриса в 61 рік має прекрасну форму, наче й не було цих 30 років.

Знаменитість також розповіла, як підтримує себе у формі.

"Я займаюся спортом, практикую йогу, до того ж я правильно харчуюся. Зі здоров'ям мені дуже пощастило, власне в цьому і секрет", - зізналася знаменитість.

Нагадаємо, раніше зірка серіалу "Рабиня Ізаура" виступила перед українськими шанувальниками.