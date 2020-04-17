57-летняя Деми Мур неожиданно стала блондинкой ради новой фантастической роли

Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)

Сама актриса пока не спешит хвастаться новой ролью

Поклонники Деми Мур наконец дождались от нее “киноновостей” и новых ролей. 57-летняя голливудская кинодива сыграла одну из героинь нового сериала Brave New World (“О дивный новый мир”). Американский научно-фантастический сериал 2020 года снят по одноименному роману Олдоса Хаксли 1932 года. Для съемок в сериале Деми пришлось кардинально сменить имидж. Американская актриса, в том числе узнаваемая по своим густым черным волосам, перевоплотилась в светловолосую героиню сериала. Мур сыграла женщину, которая живет посреди безумного будущего, окруженная генетически модифицированными людьми.

Так, в Сети появился тизер нового сериала Brave New World с участием Деми Мур — и в нем она предстала в необычном образе блондинки. К слову, помимо Мур, в сериале также сыграли роли Олден Эренрайх (известен по роли молодого Хана Соло в “Звездные войны: Истории”) и Джессика Браун Финдлей (звезда “Аббатства Даунтон”).

В трейлере фанаты впервые увидели футуристический мир, известный как Нью-Лондон, где каждый является частью идеального общества. Однако это общество управляется политической силой, которая с самого рождения манипулирует людьми, диктуя им свои нормы и модели поведения. Создатели сериала — новая стриминговая платформа Peacock.

Тем временем сама Деми пока что не спешит хвастаться новой ролью или как-то анонсировать тизер долгожданного сериала. Вместо этого Мур продолжает наслаждаться семейным карантином.

Напомним, что на домашней самоизоляции голливудской кинодиве скучать точно не прихоится. На период карантина в большом особняке Мур изолировалась в большой компании родных. Более того, к самоизоляции своей экс-супруги присоединился даже Брюс Уиллис, чем не на шутку озадачил поклонников. Но похоже, что Брюс решил уделить какое-то время и своим повзрослевщим дочерями от брака с Мур.

Фото: instagram.com/demimoore

На новом фото, опубликованном в сети instagram, Деми позирует с двумя дочерьми-красотками. На фото со звездной мамой позируют 26-летняя Таллула Уиллис (которая недавно подстриглась практически по ноль) и 28-летняя Скаут Уиллис.

Мама с дочками позируют вместе с домашними любимчиками. Как отметила Деми, они снимаются для домашнего архива.

К слову, о семейных праздниках. Уже в это воскресенье, 19 апреля, православный мир будет отмечать Пасху-2020. Ранее редакция LITE делилась сразу тремя рецептами пасхи — рецепт шоколадной пасхи, а также рецепт пасхи из творога и фисташек.