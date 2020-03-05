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50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальным телом в соблазнительном купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.03.2020 - 14:32
50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальным телом в соблазнительном купальнике
Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Певица показала горячие фото

Дженнифер Лопес не перестает удивлять сеть своим цветущим внешним видом. В этот раз звезда не остановилась только на сценических жарких образах и селфи без макияжа. Она сразила наповал роликом с пляжа, где позирует полуобнаженной.

50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальным телом в соблазнительном купальнике

Лопес умеет удивлять (видео: instagram.com/jlo)

В видео Дженнифер успела продемонстрировать свой пляжный образ, который составили белый слитный купальник с пикантными вырезами, плетеная шляпка, украшенная ракушками, солнцезащитные очки в белой оправе, а также стильные украшения: браслеты, серьги и кольцо. А также 50-летняя звезда еще раз показала, что ее форма просто безупречна! Она лежит на песке, переводя камеру с упругих ягодиц на глубокое декольте, а после – на загорелое лицо. Дженнифер улыбается, пытаясь не щуриться на солнце. "Никто не любит тенистые пляжи", – написала звезда.

Дженнифер на пляже (видео: instagram.com/jlo)

В сториз она добавила еще пару фото – вид в купальнике спереди и сзади. Певица посылает в камеру воздушный поцелуй, а также позирует на фоне моря. Интересно, что даже на пляж Дженнифер нанесла макияж, хотя и минимальный. Бронзового оттенка тени, слегка прокрашенные черной тушью ресницы и подчеркнутые помадой нейтрального оттенка губы – на фоне золотистого загара они смотрятся весьма уместно.

  • Вы светитесь!!!!!
  • Восхитительная королева! Прекрасна как всегда. Я люблю тебя очень сильно
  • Великолепна!
  • Ты выглядишь потрясающе, как обычно! Это то, что вы заслуживаете за усердную работу.
  • Как, черт возьми, вам удалось сделать этот снимок, этот угол, и при этом сделать его таким идеальным…
  • Невероятная!
  • Самая-самая

50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальным телом в соблазнительном купальнике50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальным телом в соблазнительном купальнике

50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальным телом в соблазнительном купальнике

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/jlo)

Напомним, звезда в свои 50 лет неустанно вдохновляет поклонников на работу над собой. Дженнифер пропадает в спортзале, обожает активный и здоровый образ жизни. К слову, часто певица занимается в компании своего возлюбленного и будущего мужа – Алекса Родригеса.

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