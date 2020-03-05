50-річна Дженніфер Лопес похвалилася ідеальним тілом в спокусливому купальнику

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Співачка показала гарячі фото

Дженніфер Лопес не перестає дивувати мережу своїм квітучим зовнішнім виглядом. Цього разу зірка не зупинилася лише на сценічних жарких образах і селфі без макіяжу. Вона вбила наповал роликом з пляжу, де позує напівоголеною.

Лопес вміє дивувати (відео: instagram.com/jlo)

У відео Дженніфер встигла продемонструвати свій пляжний образ, який склали білий злитий купальник з пікантними вирізами, плетена шапочка, прикрашена черепашками, сонцезахисні окуляри в білій оправі, а також стильні прикраси: браслети, сережки і кільце. А також 50-річна зірка ще раз показала, що її форма просто бездоганна! Вона лежить на піску, переводячи камеру з пружних сідниць на глибоке декольте, а після – на засмагле обличчя. Дженніфер посміхається, намагаючись не жмуритися на сонце. "Ніхто не любить тінисті пляжі", – написала зірка.

Дженніфер на пляжі (відео: instagram.com/jlo)

У сторіз вона додала ще пару фото – вид в купальнику спереду і ззаду. Співачка посилає в камеру повітряний поцілунок, а також позує на тлі моря. Цікаво, що навіть на пляж Дженніфер нанесла макіяж, хоча і мінімальний. Бронзового відтінку тіні, злегка прокрашені чорною тушшю вії і підкреслені губи помадою нейтрального відтінку – на тлі золотистої засмаги вони виглядають вельми доречно.

Ви світитеся!!!!!

Чудова королева! Прекрасна як завжди. Я люблю тебе дуже сильно

Чудова!

Ти виглядаєш приголомшливо, як зазвичай! Це те, що ви заслуговуєте за старанну роботу.

Як, чорт візьми, вам вдалося зробити цей знімок, цей кут, і при цьому зробити його таким ідеальним...

Неймовірна!

Найкраща

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/jlo)

Нагадаємо, зірка в свої 50 років невпинно надихає шанувальників на роботу над собою. Дженніфер пропадає в спортзалі, обожнює активний і здоровий спосіб життя. До речі, часто співачка займається в компанії свого коханого і майбутнього чоловіка – Алекса Родрігеса.