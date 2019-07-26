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49-летняя Наоми Кэмпбелл восхитила цветущим видом и объявила войну бедности

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.07.2019 - 20:34
49-летняя Наоми Кэмпбелл восхитила цветущим видом и объявила войну бедности
Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Легендарная модель приняла участие в новом благотворительном проекте

Наоми Кэмпбелл уже давно практически полностью переключилась с модельной карьеры на благотворительность. Она участвует в различных проектах, направленных на помощь пострадавшим от стихийных бедствий, защищает права женщин, помогает детям и темнокожим моделям, которые сталкиваются с расизмом... Для слаженной работы своей команды она даже создала собственный фонд. Недавно 49-летняя красотка объявила еще об одной акции.

49-летняя Наоми Кэмпбелл восхитила цветущим видом и объявила войну бедностиНаоми давно посвятила себя благотворительности (фото: instagram.com/naomi)

Черная пантера опубликовала фото, где стоит напротив эмблемы организации Togetherband и добавила эмоциональную подпись: «Борьба с бедностью – это самое важное, что нам нужно сделать на нашей планете. Отвратительно, что 11% людей, то есть 783 миллиона, выживают менее чем на 1,25 доллара в день. Вот почему я присоединяюсь к @togetherbandofficial, потому что хочу, чтобы мир знал об этом, чтобы мы могли собраться вместе и что-то с этим сделать». Также Наоми добавила, что к ним присоединится и давний друг супермодели – главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул, который ей давно, словно брат.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

Модель рассказывает о новом проекте (видео: instagram.com/naomi)

Не менее восторгов, чем такое позитивное начинание, привлек и внешний вид модели. Наоми примерила черный жакет из кружева, дополнив его контрастным красным браслетом. Легкий макияж с акцентом на сияющую кожу, свободная непринужденная укладка – все это придало Кэмпбелл столь цветущий вид, что на фото она выглядит как минимум лет на 15 моложе. О чем не стали молчать подписчики красавицы.

49-летняя Наоми Кэмпбелл восхитила цветущим видом и объявила войну бедности49-летняя Наоми Кэмпбелл восхитила цветущим видом и объявила войну бедности49-летняя Наоми Кэмпбелл восхитила цветущим видом и объявила войну бедностиНаоми на очередном выступлении (фото: instagram.com/naomi)

Недавно также Наоми показала еще один восхитительный образ. Она выступила спикером на встрече SEED Project. На ивент она надела белое платье с мелким принтом и выразительными деталями: внушительным вырезом, свободными рукавами с широкими манжетами и ажурным поясом на талии. Супермодель дополнила его своими любимыми аксессуарами: многочисленными браслетами, подвесками и кольцами. Волосы ей уложили крупными локонами, а макияж сделали сияющий и выразительный. Наоми просто светилась радостью и красотой!

49-летняя Наоми Кэмпбелл восхитила цветущим видом и объявила войну бедностиНаоми восхищает цветущим видом и стройностью (фото: instagram.com/naomi)

К слову, среди звезд старшего поколения молодой внешний вид совершенно не редкость. К числу  знаменитостей, которые удивляют своей свежестью и энергичностью, можно отнести Дженнифер Лопес, отметившую на днях 50-летие, 54-летнюю Элизабет Херли, 61-ленюю Шерон Стоун и многих других. Так держать!

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