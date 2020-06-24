46-летняя Виктория Бекхэм поразила сеть молодым внешним видом на фото без макияжа

Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Звезда показала новое провокационное фото

Виктория Бекхэм вновь стала предметом обсуждений в сети. 46-летняя бизнесвумен, а также икона стиля и красоты опубликовала фото, на которое добавила анимированную картинку – макияжную кисточку для лица. «Это Pride month… И кто захватит мой Instagram на этой неделе?! Полная линейка в ближайшее время!», – написала она под снимком. На нем она позирует в цветастом халате, с завязанным на голове полотенцем и практически без мейк-апа. На лице нанесен только тональный крем и легкий блеск. Она удивленно приоткрыла рот, глядя в сторону. Выглядит Виктория столь свежо и мило, что поклонники не смогли удержаться от слов восторга. Они принялись хвалить красоту супруги Дэвида Бекхэма и ее неувядающую молодость.

Новое фото Виктории (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Восхитительна!

Ты выглядишь зрелищно

Восхитительна! Ты сияешь

Красавица

Моя королева

Она чертовски красива

Она искрится красотой

Вау, красивая

Ты не выглядишь больше, чем на 29

Как ей это удается?

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/victoriabeckham)

Напомним, поклонники Виктории не всегда столь лояльны. Так, недавно они раскритиковали Викторию за перебор с уколами красоты. По мнению фолловеров, она «перестаралась» с губами, а также явно делала себе скулы. «Ты использовала Ботокс до или после того, как разработала новинку?», – написал один из фолловеров. «Что случилось с твоими губами?», – добавила еще одна подписчица, сопроводив текст эмодзи в идее пчел.

На такие комментарии звезда никогда не отвечает. А в интервью признается, что для цветущего внешнего вида ей достаточно правильного и регулярного ухода за собой. А также посещения любимых косметологов и массажистов. Впрочем, специалисты бьюти-сферы считают иначе, утверждая, что Бэкхем многое изменила в своей внешности.

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Автор: Lite