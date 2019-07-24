46-летняя Хайди Клум "блеснула" упругими ягодицами и длинными ногами

Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Супермодель готовится к свадьбе

Хайди Клум, которая, по слухам, вышла замуж за своего бойфренда Тома Каулитца еще в феврале этого года, теперь готовится к торжеству. Так, по информации СМИ, оно состоится уже вскоре, так что дел у молодоженов невпроворот. Тем не менее найти минутку для релакса Хайди сумела. Впрочем, даже на отдыхе она решила не терять времени даром.

Предложение руки и сердца Хайди получила еще 24 декабря 2018 года (фото: instagram.com/heidiklum)

Несколько часов назад знаменитая модель показала соблазнительные фото возле бассейна. 46-летняя Хайди загорает топлес, продемонстрировав свое безупречное тело во всей красе. На Клум надеты только черные стринги в мелкий горошек. Она лежит на животе, показав обнаженные ягодицы и спину. А рядом с ней расположились исписанные делами бумаги с вычеркнутыми пунктами и телефон. Снимок немецкая звезда подписала забавно: "Работаю над загаром и составлением списка дел на свадьбу".

Хайди и Том обожают друг друга (фото: instagram.com/heidiklum)

Напомним, отношения звезд начались в феврале 2018-го. А уже к концу года супермодель получила предложение руки и сердца. По утверждениям инсайдеров, расписались Хайди и Том в тот же день, что познакомились – 22 февраля, поскольку эта дата стала по-настоящему знаковой для них. Но сделали это тайно. Теперь же они хотят устроить роскошную свадьбу. Она пройдет на Капри, именно на этом живописном острове пара отдыхала в прошлом году.

Влюбленные буквально засыпали сеть совместными фото (фото: instagram.com/heidiklum)

Также, как и полагается, недавно Том устроил в Лас-Вегасе настоящий мальчишник, который длился целых три дня. Об этом прессе рассказал брат Тома – Билл.

Хайди совмещает приятное с полезным (фото: instagram.com/heidiklum)

К слову, этот брак не первый как для супермодели и телеведущей, так и для ее возлюбленного. Хайди была замужем за парикмахером Риком Пипино, а после – за музыкантом Силом. Том до этого был женат на модели Риа Зоммерфельд, брак с которой продлился всего шесть месяцев. В интервью Хайди как-то призналась, что, несмотря на то что "потерпела поражение" на этом фронте уже два раза, все еще верит в любовь и брак. "Я встретила восхитительного человека, посмотрим, что из этого получится", – добавила она, имея в виду Тома.