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40-летняя Ани Лорак в золотом платье вызвала фурор в сети “бомбической” фигурой

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.08.2019 - 15:59
40-летняя Ани Лорак в золотом платье вызвала фурор в сети “бомбической” фигурой
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Лорак буквально засыпали восторженными комментариями

Ани Лорак в буквальном смысле вскружила голову своим фанатам новыми фото со сцены. Отметим, что на днях сандальная украинская исполнительница вступила в Сочи (российский город на Черном море). Позже Лорак выступила в Анапе, также курортном городе, расположенном в нескольких часах езды от Сочи. Концерты состоялись пару дней назад, но еще до сих пор певица публикует яркие фото. 

Однако больше всего внимание поклонников привлекли недавние снимки Каролины, на которых она позирует в роскошном вечернем платье в пол. Облегающий наряд певицы декорирован золотыми пайетками, которые переливаются на свету. При этом платье оголяет одно плечо, а также имеет разрез до середины бедра. Образ довершают золотые босоножки на массивной платформе. 

Сложно не отметить, что Лорак выглядит отлично. Даже сквозь платье виден пресс 40-летней исполнительницы, платье подчеркивает ее тонкую талию. 

“Это было незабываемо! #thebest #анапа #нашвечер”, - коротко подписала пару снимков Лорак, сопроводив их хештегами. 

40-летняя Ани Лорак в золотом платье вызвала фурор в сети “бомбической” фигурой

40-летняя Ани Лорак в золотом платье вызвала фурор в сети “бомбической” фигурой

Стройная Ани Лорак в золотом платье (фото: instagram.com/anilorak) 

Поклонники исполнительницы просто-таки засыпали ее восторженными комментариями. Многие отметили, мол, “ всем бы так выглядеть в 40 лет”.

  • “Какая вы шикарная. Каждая черта идеальна просто, вы любовь! С каждой фотографии все больше и больше влюбляюсь в это шоу, костюмы и в вас. Эталон женской красоты” 
  • “Огненная! Какие же крутые образы” 
  • “Поднимите мою челюсть с пола, пожалуйста... Вы шикарны, Каролина!” 
  • “Охренеть какая божественная ! И на ночь такие офигенные фотки выставлять, о Боже” 
  • “Богиня! Каждое движение как отдельный вид искусства, как оторвать глаза” 
  • “Богичность в каждой детали, и Ваша походка не является исключением”
  • “Только вы умеете передавать в двух фотографиях все сразу: сексуальность, женственность, красоту, идеальность.. слов не подберешь” 

40-летняя Ани Лорак в золотом платье вызвала фурор в сети “бомбической” фигурой

Скриншот комментариев: instagram.com/anilorak 

40-летняя Ани Лорак в золотом платье вызвала фурор в сети “бомбической” фигурой

Стройная Ани Лорак в золотом платье (фото: instagram.com/anilorak) 

Напомним, ранее Ани Лорак озадачила поклонников резкой сменой прически. Фаны обратили внимание на изменения во внешности певицы.

Также Ани Лорак показала фото со своим новым возлюбленным Егором Глебом, которого певица уже перестала скрывать от публики. Пара позировала в гримерке.

Ани Лорак сверкнула пышной грудью в полупрозрачном платье "Вам точно 40?" Ани Лорак вызвала фурор в сети молодой внешностью и стильным луком
Новости Украины Ани Лорак
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