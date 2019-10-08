37-летняя Бритни Спирс в чулках и нижнем белье похвасталась завидной растяжкой

Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

Бритни подчеркнула, что в принципе предпочитает танцы и кардио-нагрузки

Певица Бритни Спирс хоть и не балует поклонников новыми альбомами и хитами, но интерес к ней все равно не падает. Тем более, что американская исполнительница всегда подогревает его. К сожалению, не только положительными новостями. Напомним, что еще в начале года зарубежные СМИ “сходили с ума” по поводу новости, что Бритни находится в психиатрической клинике. Певица пережила тяжелый стресс, связанный с недугом ее отца Джеймса Спирса. Мужчина перенес несколько сложных операций, связанных с болезнями кишечника и толстой кишки. После у мужчины начались осложнения. Культовая певица 90-х тяжело переживала болезнь отца, из-за чего вынуждена была провести определенное время в психиатрической клинике.

Похоже, что на данный момент у Бритни все хорошо. Певица регулярно дает о себе знать поклонников, публикуя различные обновления в сети. Кроме того, подписчики исполнительницы рады, что у нее также все нормально в личной жизни - Бритни продолжает жить со своим возлюбленным, 25-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари. К слову, мужчина очень поддерживал свою возлюбленную, когда она находилась в клинике. И всячески оберегал ее от назойливой прессы.

Бритни Спирс и Сэм Асгари (фото: instagram.com/britneyspears)

Бритни очень любит показывать поклонникам не только фото с путешествий, а также покрасоваться стильными обновками. Известно, что Спирс также любительницы спорта. Певица очень скрупулезно следит за своей фигурой. И очень часто показывает фото и видео с тренировок.

Бритни Спирс на занятиях йогой (фото: instagram.com/britneyspears)

Новый снимок посвящен очередной тренировке Бритни. На этот раз певица решила заняться йогой. Конечно же, не обошлось без традиционного фото из зала. На снимке Бритни похвасталась гибкость, сев в поперечный шпагат. При этом на фото исполнительница позирует в весьма пикантном наряде. На ней - черные трусики и белый лифчик, а также высокие белоснежные чулки.

“Я пытался начать заниматься йогой, но первые 20 минут танцевала… Закончила тренировку растяжкой, шпагатом и йогой!” - пишет певица.

При этом Бритни отметила, что в основном в этом году она занималась “горячей його”. Также для поддержания хорошей формы она отдает предпочтение кардио нагрузкам и танцам.

Спирс на тренировке (фото: instagram.com/britneyspears)

Напомним, ранее Бритни Спирс откровенно рассказала о проблемах со здоровьем. А также раскрыла секрет их решения.