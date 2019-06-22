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35-летняя Катя Осадчая поразила сияющим внешним видом без грамма макияжа

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.06.2019 - 10:56
35-летняя Катя Осадчая поразила сияющим внешним видом без грамма макияжа
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая показала, как любит проводить утро

Популярная телеведущая Катя Осадчая очаровала поклонников нежным новым фото на своей странице в Instagram. Знаменитость рассказала - и показала - как любит проводить свое утро.

На снимке 35-летняя Осадчая запечатлена в белом сарафане и с чашкой кофе в руках. При этом лучи утреннего солнца очень красиво падают на ее лицо, на котором нет на капли макияжа. При этом ведущая восхищает сияющим внешним видом. Волосы она собрала в хвост, загадочно улыбается и задумчиво смотрит вдаль. В целом фото получилось очень нежное и атмосферное.

По словам Кати, ее лучший друг утром - это кофе.

"Найкращий ранковий друг - кава  Коли ти сам ретельно обираєш улюбленний сорт, а кавомашина меле і варить за ідеальним рецептом - капучино, лате чи міцна чорна. Люблю такі літні ранки, а яка ваша улюблена кава?" - поделилась она.

35-летняя Катя Осадчая поразила сияющим внешним видом без грамма макияжа

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Фолловеры рассказывают, какой они любят кофе, а также восхищаются естественной красотой Осадчей в комментариях.

  • Тоже обожаю пораньше проснуться сесть на террасе с чашечкой кофе, идеальное утро 
  • Ну Какая красотка!!! Естественная.... Смотрю и восхищаюсь.... А каков талант!!! Перевоплощения!!!! Если бы не инстаграмм не узнать!!!! 
  • Аж віє ранковою свіжістю і ароматом кави
  • Королева ранкової кави - Катерина Осадча!!! Дивлюсь і захоплююсь Світськім життям!!!
  • Ты лучшая!
  • Ви дуже гарні!)))
  • Естественная красота ))) Катя вы прекрасны)
  • Капучино)))И тоже подумаю о такой машине))))))Хорошего дня Вам Катерина
  • Вечно молода и свежа
  • Очень красиво! Вы просто умничка, любуюсь вами!!! 
  • КАТРУСЯ ВИ така красива без макияжу,Дай БОЖЕ Вам семейного щастя
 

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Катя Осадчая показала роскошный летний образ на фоне не менее прекрасного заката в Киеве.

А до этого Катя Осадчая без макияжа поделилась грандиозными планами на лето. Телеведущая показала парочку фото с сыночком Ваней.

Также ранее Катя Осадчая умилила прогулкой на родине мужа. Катя Осадчая побывала в Ивано-Франковске, где посетила наиболее знаковые места для Юрия Горбунова. Осадчая также объяснила, почему они важны.

Катя Осадчая показала роскошный летний образ на фоне не менее прекрасного заката в Киеве "Слышала миллион историй": Катя Осадчая умилила прогулкой на родине мужа
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