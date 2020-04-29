Уже 20 недель: Джиджи Хадид ждет ребенка от своего возлюбленного Зейна Малика

Джиджи Хадид, которая не так давно отметила 25-летие, не устает радовать поклонников. Первым делом она наконец развеяла все сомнения насчет того, что у них с Зейном Маликом все отлично – девушка опубликовала общее фото в вечеринки, на котором парочка буквально светится от счастья. И вот еще более ошеломляющая новость – супермодель готовится стать мамой.

Такая информация появилась в прессе буквально несколько часов назад. Как уверяют источники, близкие к паре, старшая Хадид примерно на 20-й неделе беременности и пол малыша пока что неизвестен. По словам инсайдеров, «пара очень взволнована». Сначала Джиджи хранила тайну, сообщив новость только семье и близким друзьям, которые просто в восторге.

На фото уже заметен животик (фото: instagram.com/gigihadid)

Напомним, Джиджи и Зейн несколько раз сходились и расходились. Последний раз они воссоединились зимой прошлого года. Сами звезды не давали никаких публичных высказываний о своих отношениях. Так что судить о гармонии в паре можно было только по редким (но романтичным) фото в сториз 25-летней красавицы.

И общий кадр, сделанный на день рождения Джиджи, стал официальным подтверждением того, что Хадид и Малик вместе и счастливы в отношениях. Стоит отметить, что на фото модель примерила джинсы с высокой посадкой, которые только подтвердили слова инсайдеров. Так, они подчеркнули слегка округлившийся животик всегда стройной девушки.

Джиджи и Зейн (фото: instagram.com/gigihadid)

К слову, в последнее время модель часто упоминала в своих интервью, что она человек семейный и мечтает стать мамой. Так, в февральском выпуске журнала iD она рассказала, что мечтает слегка сменить приоритеты, сделав упор на личной жизни, а не на карьере. «Я обожаю моду… Люди, с которыми я работаю, делают меня такой счастливой, мне так повезло, что я рядом с ними. Но кто знает? Может, я займусь готовкой на полный рабочий день!».

Тем не менее, свою беременность Джиджи Хадид, как и ее парень, пока что не подтвердила. Что не удивительно: девушка никогда не любила выставлять свою личную жизнь напоказ, предпочитая публиковать в сетях только рабочие съемки.