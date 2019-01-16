20 лет назад: Потап показал редкие кадры начала карьеры в рэпе

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Happy hip hop — так исполнитель назвал долгий и плодотворный период творчества

Потап в своем Instagram-аккаунте опубликовал ностальгическое видео, созданное в честь двадцатилетнего сотрудничества с исполнителем Ugo.

Алексей Потапенко (Потап) и Юрий Горовой (Ugo) начали свое сотрудничество в далеком 1998 году, помог им в этом основатель группы "Вхід у Змінному Взутті", в составе которой рэп-исполнители некоторое время выступали. Чтобы поздравить коллегу и друга с юбилеем, Потап собрал кадры со съемок, клипов, гастролей и быта артистов за 20 лет и объедении их в одно ностальгическое видео, на котором можно увидеть артистов еще юными в самом начале их карьеры.

Видео: (instagram.com/realpotap)



"Вот так 20 лет подряд! Поздравляю @ugogorovoy с юбилеем, мы ещё всех удивим! 20 years of happy hip hop living", - подписал поздравительный видеоролик Потап.

В комментариях присоединись к поздравлениям исполнители из группы MOZGI, Позитив и подписчики артиста.

Скриншот: Комментарии к посту Потапа (instagram.com/realpotap)

"Круто"

"Лайк с тех кто слушает Потапа с времён - Сірко собака мій собака"

"Слезу чуть не пустила"

"Крутяк, поздравляем"

Скриншот: Комментарии к посту Потапа (instagram.com/realpotap)

"Да Лёха, Спасибо! 20 лет ШБ - ЦЕ РІВЕНЬ!!! Хотя погоди, ведь в клипе Плановая ты тоже участвовал запятая значит получается 20 лет назад мы с тобой попали на бесконечное количество экранов телевизоров! Так что тебя тоже с юбилеем! Ты тоже 20 точку в шоу-бизнесе... и вот заметишь тире как-то всё правильно разворачивалась и разворачивается, сначало никто — теперь все!" — ответил на поздравления Ugo.



"Да благословит вас Бог, мои легенды и мастера!" — отметился в комментариях Позитив.

Скриншот: Комментарии к посту Потапа (instagram.com/realpotap)

"Кто был никем, тот станет всем,а кто стал всем — тот станет мем", — по философски подытожил Потап.

В свою очередь Ugo на своей страничке в соцсетях опубликовал ретро-фото с Потапом.

Фото: Потап и Ugo (instagram.com/ugogorovoy)

"Лет так.. 20 назад. Дарницкий ровд после нашего выхода.. нету там уже его. Ну и не надо", - подписал он фото.

Напомним, недавно Потап позабавил сеть снимком с отдыха в Мексике. Загорелый исполнитель резвился на пляже в красных купальных шортах.

А падчерица Потапа опубликовала снимок с малышом, сделанный на Ямайке, дополненный подписью о пополнении в семействе.

Кроме того, мы рассказали, что Потап и Настя Каменских рассекретили место совместного отдыха, опубликовав в своих аккаунтах в соцсетях похожие снимки.

Настя Каменских: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)