18-летняя украинская спортсменка восхитила сеть идеальным телом

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Дзюдоистка удивила подписчиков своей внешностью

Дарья Белодед, которая является чемпионкой мира по дзюдо, поделилась на своей страничке в Instagram фото, которое вызвало восторг у ее подписчиков.

Кадр был сделан в одном из отелей Токио (Япония).

На снимке можно увидеть 18-летнюю девушку в спортивном костюме - топе и мини-шортах, которые и подчеркнули ее спортивные формы.

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

"Это вообще законно быть такой шикарной", "Сногсшибательная", "Невероятно красивая", "Взрывная смесь красоты и силы", - написали фолловеры.

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Отметим, что Белодед в сентябре 2018 года стала чемпионкой мира в весовой категории до 48 килограмм, став самой молодой чемпионкой мира в истории этого вида спорта.

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

18 октября украинка выиграла юниорское первенство планеты в Нассау (столица Багам), в решающей схватке одолев японку Сане Ёсиде.

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Напомним, ранее Дарья Белодед проговорилась о "второй" карьере.

Видео: РБК-Украина