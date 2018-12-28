"11 дітей з Моршина": Ефросинина, Юсипчук и другие звезды на премьере фильма

Фото: Презентация фильма "11 дітей з Моршина" (коллаж РБК-Украина)

Звезды посетили закрытую вечеринку в честь премьеры нового авантюрного семейного кино

В четверг, 27 декабря, в Киеве прошла презентация украинского авантюрного семейного фильма "11 дітей з Моршина" режисера Аркадия Непиталюка. В картине снялись Ада Роговцева, Владимир Горянский, Сергей Бабкин, Елена Лаваренюк а также многие другие известные украинские актеры.

После пресс-конференции, в которой участвовала съемочная группа фильма, гостей презентации ждала автограф-сессия актеров, концерт с участием группы Open Kids и закрытая вечеринка.

Светскую вечеринку посетили украинские знаменитости. Среди них – актриса и телеведущая Маша Ефросинина, Сергей и Снежана Бабкины, актер Богдан Юсипчук, ведущий Александр Скичко и другие.

Фото: Сергей и Снежана Бабкины (РБК-Украина/Виталий Носач)

Фото: Маша Ефросинина (РБК-Украина/Виталий Носач)

Фото: Гарик Корогодский с дочерью (РБК-Украина/Виталий Носач)

Фото: Группа Open Kids (РБК-Украина/Виталий Носач)

Фото: Группа Dilemma (РБК-Украина/Виталий Носач)

Фото: Богдан Юсипчук (РБК-Украина/Виталий Носач)

Фото: Александр Скичко (РБК-Украина/Виталий Носач)

Фото: Аркадий Непиталюк (РБК-Украина/Виталий Носач)

Фото: Елена Лавренюк (РБК-Украина/Виталий Носач)

Фото: El Кравчук (РБК-Украина/Виталий Носач)

Фото: Анатолий Анатолич (РБК-Украина/Виталий Носач)

Фото: Алексей Прищепа (РБК-Украина/Виталий Носач)

Фото: Юла (РБК-Украина/Виталий Носач)

Фото: Алена Лавренюк, Сергей Бабкин, Аркадий Непиталюк, Гарик Корогодский и другие (РБК-Украина/Виталий Носач)

Видео: В Киеве презентовали зажигательную семейную комедию "11 дітей з Моршина"

Напомним, ранее телеведущая Маша Ефросинина восхитила поклонников чувственным нарядом.

Также Маша Ефросинина украсила обложку известного глянца.