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"11 дітей з Моршина": Ефросинина, Юсипчук и другие звезды на премьере фильма

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.12.2018 - 15:04
"11 дітей з Моршина": Ефросинина, Юсипчук и другие звезды на премьере фильма
Фото: Презентация фильма "11 дітей з Моршина" (коллаж РБК-Украина)
Катерина Гончарова
Корреспондент Styler и RBC-Lite
Валентина Балабанова
Видеограф РБК-Украина
Виталий Носач
Фотокорреспондент Styler

Звезды посетили закрытую вечеринку в честь премьеры нового авантюрного семейного кино

В четверг, 27 декабря, в Киеве прошла презентация украинского авантюрного семейного фильма "11 дітей з Моршина" режисера Аркадия Непиталюка. В картине снялись Ада Роговцева, Владимир Горянский, Сергей Бабкин, Елена Лаваренюк а также многие другие известные украинские актеры.

После пресс-конференции, в которой участвовала съемочная группа фильма, гостей презентации ждала автограф-сессия актеров, концерт с участием группы Open Kids и закрытая вечеринка.

Светскую вечеринку посетили украинские знаменитости. Среди них – актриса и телеведущая Маша Ефросинина, Сергей и Снежана Бабкины, актер Богдан Юсипчук, ведущий Александр Скичко и другие.

&quot;11 дітей з Моршина&quot;: Ефросинина, Юсипчук и другие звезды на премьере фильма

Фото: Сергей и Снежана Бабкины (РБК-Украина/Виталий Носач)

&quot;11 дітей з Моршина&quot;: Ефросинина, Юсипчук и другие звезды на премьере фильма

Фото: Маша Ефросинина (РБК-Украина/Виталий Носач)

&quot;11 дітей з Моршина&quot;: Ефросинина, Юсипчук и другие звезды на премьере фильмаФото: Гарик Корогодский с дочерью (РБК-Украина/Виталий Носач)

&quot;11 дітей з Моршина&quot;: Ефросинина, Юсипчук и другие звезды на премьере фильмаФото: Группа Open Kids (РБК-Украина/Виталий Носач)

&quot;11 дітей з Моршина&quot;: Ефросинина, Юсипчук и другие звезды на премьере фильмаФото: Группа Dilemma (РБК-Украина/Виталий Носач)

&quot;11 дітей з Моршина&quot;: Ефросинина, Юсипчук и другие звезды на премьере фильмаФото: Богдан Юсипчук (РБК-Украина/Виталий Носач)

&quot;11 дітей з Моршина&quot;: Ефросинина, Юсипчук и другие звезды на премьере фильмаФото: Александр Скичко (РБК-Украина/Виталий Носач)

&quot;11 дітей з Моршина&quot;: Ефросинина, Юсипчук и другие звезды на премьере фильмаФото: Аркадий Непиталюк (РБК-Украина/Виталий Носач)

&quot;11 дітей з Моршина&quot;: Ефросинина, Юсипчук и другие звезды на премьере фильмаФото: Елена Лавренюк (РБК-Украина/Виталий Носач)

&quot;11 дітей з Моршина&quot;: Ефросинина, Юсипчук и другие звезды на премьере фильмаФото: El Кравчук (РБК-Украина/Виталий Носач)

&quot;11 дітей з Моршина&quot;: Ефросинина, Юсипчук и другие звезды на премьере фильмаФото: Анатолий Анатолич (РБК-Украина/Виталий Носач)

&quot;11 дітей з Моршина&quot;: Ефросинина, Юсипчук и другие звезды на премьере фильмаФото: Алексей Прищепа (РБК-Украина/Виталий Носач)

&quot;11 дітей з Моршина&quot;: Ефросинина, Юсипчук и другие звезды на премьере фильмаФото: Юла (РБК-Украина/Виталий Носач)

&quot;11 дітей з Моршина&quot;: Ефросинина, Юсипчук и другие звезды на премьере фильмаФото: Алена Лавренюк, Сергей Бабкин, Аркадий Непиталюк, Гарик Корогодский и другие (РБК-Украина/Виталий Носач)

Видео: В Киеве презентовали зажигательную семейную комедию "11 дітей з Моршина"

Напомним, ранее телеведущая Маша Ефросинина восхитила поклонников чувственным нарядом.

Также Маша Ефросинина украсила обложку известного глянца.

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