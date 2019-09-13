10 000 евро за самолет: Алина Гросу раскрыла все подробности о стоимости своей свадьбы

Алина Гросу стала звездной гостьей нового выпуска "СЛАВА +", которое выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ". Во время беседы со Славой Деминым Алина рассказала, сколько денег ее семья потратила на роскошную свадьбу в Италии.

По словам Гросу, ее пышные гуляния обошлись чуть меньше, чем 100 тысяч евро. Именно такую ​​сумму назвала Катя Осадчая в "Светской жизни".

"Замок стоит для приезжих людей в районе 20 тысяч евро, но мы потратили 8 тысяч, потому что у нас есть друзья в Италии. Касательно еды - 70 евро в человека, то есть 7 тысяч евро всего. Алкоголь нам разрешили свой, а это самое дорогая статья расходов ... всего приблизительно было потрачено 10 тысяч на алкоголь", - подчеркнула Алина.

Также певица добавила, что ее гости жили в гостинице друзей и это тоже им обошлось дешевле, а именно 120 евро в сутки с человека. Всех приглашенных принимали двое суток, которых на свадьбу привезли на арендованном самолете, который стоил примерно 10 тысяч евро. Кстати, все 5 платьев, которые она надела на свадьбе, были подарены ее тетей из Черновцов.

Алина Гросу с мужем (фото: instagram.com/alina_grosu)

Таким образом, Гросу призналась, что ее свадьба стоило примерно 60 тысяч евро.

"Не всегда нужно иметь слишком много денег, чтоб сыграть свадьбу. Но да, это очень дорогая свадьба, как для обычного человека - меня", -считает артистка.

Напомним, что Алина Гросу летом вышла замуж за московского бизнесмена Александра Комкова. Пара сыграла роскошную свадьбу на 100 гостей в Италии.

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Напомним, ранее Алина Гросу оголила роскошный бюст перед объективом мужа. Певица позирует в эффектном черном платье в пайетках.

Также до этого Алина Гросу показала уникальные кадры со свадьбы. В сети появилось видео!