«Від пацанки до панянки» за одну ночь предотвратил полсотни подростковых суицидов

С каждой неделей участницы реалити «Від пацанки до панянки» все больше раскрываются перед зрителями Нового канала. Со слезами на глазах и жгучей болью в сердце пацанки рассказывают о трагических событиях из прошлого, которые сделали их такими, какими они есть сейчас

Проект «Від пацанки до панянки» — не трэш-шоу. Это социальная платформа, призванная доносить важный месседж: что бы не случилось в жизни, выход есть всегда. И есть люди, которые готовы помочь тебе справиться с жизненными трудностями. Главное — не молчать.

Приятно, когда телевизионные проекты поддерживают социальную активность. Но еще приятнее, когда она дает плоды. Вчера, 30 марта, во время трансляции седьмого эпизода «Від пацанки до панянки» Новый канал запустил социальную рекламу с актерами «Первых ласточек», серии которых можно посмотреть по вторникам и четвергам в 12:00 на YouTube. В ролике были указаны контакты Национального детской горячей линии «Ла Страда-Украина». Благодаря этому около 200 человек обратились в организацию, чтобы поделиться своими проблемами и попросить о помощи.

«Мы получили почти 200 обращений, – написала в своем посте в Facebook Алена Кривуляк, координатор национальных «горячих» линий «Ла Страда– Украина», – 184, если быть точной. От подростков из разных уголков Украины – из мегаполисов и маленьких деревень; от тех, кому 12 и тех, кому 18; от тех, кто живет в полной семье и тех, чья мама умерла; от тех, кто ищет смысл жизни и тех, кто его не видит.

Подростки звонили и писали совершенно с разными ситуациями. Кто-то очень стеснялся и не знал, как начать; кто-то раз пять бросал трубку и только потом начинал говорить; кто-то сразу плакал и не мог успокоиться; а кто-то просто сказал: «Я не знаю, зачем позвонил... Мне кажется, что я никому не нужен... И я так сильно хотел бы услышать, что, возможно, хоть вам я нужен»

Около 50 обращений о желании подростков совершить суицид. Я пишу эту цифру, и мурашки бегают по моей коже... Около половины обращений о насилии и жестоком обращении с детьми со стороны родителей. И сейчас, в период карантина, все еще больше обостряется.

... И один звонок от мальчика, который потерял свою маму. Тяжелый эмоционально. Очень ... Тот момент, когда ты слышишь искренние слезы ребенка и сдерживаешь себя, чтобы тоже не разреветься. Получилось удержать себя в руках. Мы долго разговаривали. О разном. Зато теперь я знаю, что у него есть собака. А знаете, какое это счастье – иметь собаку в детстве. Улыбка ...

Это была сложная ночь. Но мы справились. Вы спросите, мы устали? Скажу откровенно – да. Но мы бесконечно счастливы. Просто счастливы, когда чувствуем улыбку, видя веселый смайлик, когда слышим такие простые и одновременно такие важные слова: «спасибо, что вы есть». И после такого тепла нашу усталость, как рукой снимает. Для нас так важно, чтобы каждый ребенок был услышан, чтобы каждый подросток получил поддержку. И мы сделаем для этого все, что в наших силах. А сил у нас очень много»

Если тебе больно, одиноко, ощущаешь упадок сил и отчаяние, не молчи! Звони на Национальную детскую горячую линию: 0800500225 (бесплатно с мобильных и стационарных номеров телефонов по всей территории Украины), 116111 (бесплатно с любого мобильного оператора). Или переходи на Instagram– аккаунт @childhotline_ua для онлайн– переписки.