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«Ревизор» Юлия Панкова проверит работу заведений во время карантина

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.04.2020 - 12:13
«Ревизор» Юлия Панкова проверит работу заведений во время карантина
Ревизор Юлия Панкова (фото: Новый канал)

Спецвыпуски «Ревизор. Карантин» – уже в апреле на Новом канале!

Только на Новом канале вы узнаете, придерживаются ли заведения Киева санитарно-гигиенических норм во время пандемии коронавируса. Все это – в спецвыпусках «Ревизор. Карантин»

Пандемия COVID-19 кардинально изменила жизнь украинцев. За три недели самоизоляции людям пришлось привыкать к режиму #залишайсявдома, ходить за продуктами в масках, перчатках и с антисептиком. А свои дома превратить в рабочие офисы, рестораны и кинотеатры.

«Ревизор» Юлия Панкова проверит работу заведений во время карантина

Адаптироваться к карантинным реалиям должны были и заведения, продолжившие свою работу, – магазины, рестораны, кафе и заправки. Ведущая проекта «Ревизор» на Новом канале Юлия Панкова проверит, соблюдают ли они особые санитарные нормы во время карантина и изменилось ли качество их сервиса.

– Команда «Ревизора» работает, чтобы вы были в безопасности, – говорит Юля. – Ведь небрежность в работе заведений может привести к ужасным последствиям – инфицированию клиентов коронавирусом. Мы проверим, соблюдают ли меры безопасности, выполняют ли требования и нормы Минздрава в заведениях питания и на заправках. За последнюю неделю к нам обратилось много украинцев с просьбой провести ревизии в заведениях, в которых они заказывают еду. Мы обязательно их проверим! А еще проследим, как курьеры службы доставки привозят вам продукты.

Во время ревизий вся съемочная группа «Ревизора» будет соблюдать все карантинные меры безопасности.

– Команда уже сделала тесты на коронавирус, – рассказывает креативный продюсер Екатерина Назаренко. – Только имея отрицательный результат лабораторных тестов на руках, группа будет выезжать на локации. И перед каждой последующей ревизией снова делать тест. Во время съемок все будут в масках, перчатках, бахилах и с дезинфекторами.

«Ревизор» Юлия Панкова проверит работу заведений во время карантина

А еще ведущая Юлия Панкова вооружится устройством – люминометром. Он способен обнаружить опасные микроорганизмы, их количество и невидимую грязь на поверхностях.

– Мы проверим на чистоту все, к чему обычно прикасаемся в магазинах, – говорит Юля. – Корзины, тележки, открытые фрукты и овощи в супермаркетах. Что может быть на всех этих поверхностях?! И почему так важно соблюдать правила гигиены и надевать перчатки. «Ревизор» проверит, не рискуют ли украинцы своим здоровьем, отправляясь в магазины, заезжая на заправку, заказывая доставку еды в условиях карантина. Награду «Ревизор Рекомендует» получат только учреждения, в которых безопасно!

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