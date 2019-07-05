ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Божественна!" Маша Ефросинина пришла в восторг от длинноногой Леси Никитюк

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.07.2019 - 10:31
"Божественна!" Маша Ефросинина пришла в восторг от длинноногой Леси Никитюк
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леди Ле показала стройные ножки в кокетливом наряде

Леся Никитюк побывала на итальянской свадьбе Регины Тодоренко, которую ведущая и ее муж музыкант Влад Топалов, решили праздновать в Сорренто целых три дня. Теледива показала, в каком наряде появилась на торжестве. Кроме того, Леди Ле ошеломила поклонников новостью – она поймала свадебный букет! Как гласит народная примета – это к скорому замужеству! Впрочем, о своей личной жизни Леся предпочитает не распространяться. А вот своими образами и кадрами из закулисья съемок, а также снимками из повседневной жизни теледива делится с удовольствием. Так, она восхитила своим образом на свадьбе подруги, опубликовав в Instagram фото в полный рост.

Леди Ле позирует на балконе, откуда открываются потрясающие виды и пейзажи. На ней – короткое платье с рукавами-буфами и цветочным принтом. Кстати, в сториз она уточнила, что это платье она пошила.

Белоснежные лаконичные босоножки стали прекрасным дополнение к образу, а длинные ноги восхитили не только подписчиков звезды, но и ее коллегу Машу Ефросинину.

&quot;Божественна!&quot; Маша Ефросинина пришла в восторг от длинноногой Леси Никитюк

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Поздний вечер в Sorrento", - подписала кадр Леся словами из популярной песни.

&quot;Божественна!&quot; Маша Ефросинина пришла в восторг от длинноногой Леси Никитюк

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Маша Ефросинина по достоинству оценила лук коллеги. "Божественна!" - с восторгом написала она.

&quot;Божественна!&quot; Маша Ефросинина пришла в восторг от длинноногой Леси Никитюк

Скриншот комментариев

Поклонники Леди Ле разделили мнение теледивы и также оставили для Леси немало комплиментов.

&quot;Божественна!&quot; Маша Ефросинина пришла в восторг от длинноногой Леси Никитюк

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"А ноги!", "Шикарная!", "Барби!", "Леся, ты классная, лук супер-пупер, а ноги красивые", "Такую и украсть могут!", "Очаровательная", "Красуня", "Лесюня, ты куколка!", "Ноги от ушей!, "Какая вы красивая!", "Красивая и нежная, ноги это, что надо!", "Вот это ножки!" – писали фолловеры.

 

Скриншот комментариев

Кстати, Леся Никитюк оригинальным способом напомнила Регине Тодоренко о совместной работе.

Ранее Леся Никитюк соблазнили фото в леопардовом бикини, позируя в бассейне.

Леся Никитюк в "питоновом" купальнике устроила жаркие танцы у бассейна "Мона Леся": Никитюк восхитила изысканным образом на фоне шедевра Да Винчи
Новости Украины Леся Никитюк
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь