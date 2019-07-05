"Божественна!" Маша Ефросинина пришла в восторг от длинноногой Леси Никитюк

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леди Ле показала стройные ножки в кокетливом наряде

Леся Никитюк побывала на итальянской свадьбе Регины Тодоренко, которую ведущая и ее муж музыкант Влад Топалов, решили праздновать в Сорренто целых три дня. Теледива показала, в каком наряде появилась на торжестве. Кроме того, Леди Ле ошеломила поклонников новостью – она поймала свадебный букет! Как гласит народная примета – это к скорому замужеству! Впрочем, о своей личной жизни Леся предпочитает не распространяться. А вот своими образами и кадрами из закулисья съемок, а также снимками из повседневной жизни теледива делится с удовольствием. Так, она восхитила своим образом на свадьбе подруги, опубликовав в Instagram фото в полный рост.

Леди Ле позирует на балконе, откуда открываются потрясающие виды и пейзажи. На ней – короткое платье с рукавами-буфами и цветочным принтом. Кстати, в сториз она уточнила, что это платье она пошила.

Белоснежные лаконичные босоножки стали прекрасным дополнение к образу, а длинные ноги восхитили не только подписчиков звезды, но и ее коллегу Машу Ефросинину.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Поздний вечер в Sorrento", - подписала кадр Леся словами из популярной песни.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Маша Ефросинина по достоинству оценила лук коллеги. "Божественна!" - с восторгом написала она.

Скриншот комментариев

Поклонники Леди Ле разделили мнение теледивы и также оставили для Леси немало комплиментов.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"А ноги!", "Шикарная!", "Барби!", "Леся, ты классная, лук супер-пупер, а ноги красивые", "Такую и украсть могут!", "Очаровательная", "Красуня", "Лесюня, ты куколка!", "Ноги от ушей!, "Какая вы красивая!", "Красивая и нежная, ноги это, что надо!", "Вот это ножки!" – писали фолловеры.

Скриншот комментариев

Кстати, Леся Никитюк оригинальным способом напомнила Регине Тодоренко о совместной работе.

Ранее Леся Никитюк соблазнили фото в леопардовом бикини, позируя в бассейне.