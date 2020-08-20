Знай норму! Настя Каменских научила правильно есть фрукты, чтобы не прибавить в весе

Настя Каменских кроме развлекательных постов в Instagram делится еще и полезным контентом. Она рассказывает о своем питание, дает практические советы для худеющих и расписывает тренировки для желающих быть стройными и подтянутыми. Так, певица решила научить правильно употреблять фрукты и ягоды, чтобы не поправиться, а получить максимум пользы от летних даров природы.

Певица опубликовала серию домашних фото, на которых она в одном шелковом халате с кружевными вставками сидит за столом, а перед Настей стоят тарелки с разнообразными угощениями – клубникой, голубикой, арбузом и сливами.

Она призналась, что обожает лето за разнообразие фруктов и ягод. Ее любимчики - клубника, арбуз, голубика, ежевика, слива и манго. Хоть они очень полезные и вкусные, не стоит забывать о содержании в них сахара и высокую калорийность, напомнила певица. Она поделилась секретами, как есть фрукты, чтобы не поправиться.

Настя Каменских обожает фрукты и ягоды (фото: instagram.com/kamenskux)

"Ем не больше 300 г фруктов за день.

⠀

Из-за содержания фруктовых сахаров и так как фрукты и ягоды - это по большей части углеводы, я ем их в только на завтрак.

⠀

Между соком, смузи и цельными фруктами и ягодами, чаще всего отдаю предпочтение последним.

⠀

Бананы и виноград намного калорийнее в сравнении с другими фруктами, поэтому их не должно быть много в рационе.



⠀Настя Каменских знает, как есть фрукты и ягоды без послдствий для фигуры (фото: instagram.com/kamenskux)

Я слежу за своим питанием и знаю примерную калорийность ягод, которые у меня на столе. Если у вас дома есть весы, вы тоже можете один раз просчитать, сколько примерно фруктов вы можете съесть за день, не выходя при этом за свою норму калорий. Достаточно сделать это раз и запомнить порцию", - уточнила она.

Напомним, что ранее Настя Каменских в мини и пикантном топе с оголенной спиной станцевала на камеру и похвасталась выразительным макияжем глаз.